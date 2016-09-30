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30 сентября, пятница
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ПУЛЬС
Федеральным туроператорам покажут красоты Башкирии// 30.09.2016
Для них организуют шестидневный инфо-тур.
Власти Башкирии планируют показать федеральным туроператорам красоты республики. Как следует из сообщения на официальном сайте госзакупок, министерство экономического развития республики по итогам аукциона 10 октября отберет компанию, которая организует соответствующий инфо-тур.
В документации оговаривается, что цель данного мероприятия «повышение туристского имиджа Республики Башкортостан как региона, благоприятного для туризма, с уникальной по разнообразию природой, богатой историей и культурой, продвижение туристских возможностей Башкортостана и его туристских продуктов на российском зарубежном рынках, повышение его туристской привлекательности».
В рамках мероприятия в республику должны приехать 10 представителей федеральныхтуроператоров. Продолжительность тура составит шесть дней: с 13 по 18 ноября. За это время туроператоры должны посетить два города – Уфу и Белорецк – и три района - Белорецкий, Абзелиловский, Бурзянский.
В документации оговаривается, что организатор должен обеспечить проведение экскурсии по территории Туристско-рекреационного кластера «Горные курорты Башкирии «Легенда Урала» (ГЛК Абзаково, ГЛК Банное, ГЛЦ Мраткино). Кроме того, каждый вечер гостям должны показать не менее одной культурно-развлекательной вечерней программе с ужином в национальном стиле.
Начальная цена закупки составляет 1,2 млн руб. Финансирует контракт бюджет республики.
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