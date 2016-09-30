В Башкирии еще три санатория преобразуют в ООО

Ольга КОРЗИК

Министерство земельных и имущественных отношений утвердило условия приватизации санаториев.

Министерство земельных и имущественных отношений республики утвердило условия приватизации еще трех башкирских санаториев – «Карагай», «Танып» и «Ассы», следует из информации на официальном сайте ведомства. Как следует из документа, государственные унитарные предприятия будут преобразованы в общества с ограниченной ответственностью. Уставный капитал «Карагая» установлен в 271,85 млн руб., «Таныпа» - в 1,18 млрд руб., «Ассы» в 506,07 млн руб. До первого общего собрания участников обществ директорами санаториев остались их прежние руководители: «Карагая» - Фарит Каев, «Таныпа» - Кашшаф Ямалетдинов, «Ассы» - Буранбай Ямалов.

Санаторий «Карагай» расположен в Мечетлинском районе республики. В санатории лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, органов пищеварения, желудочно-кишечного тракта, нервной системы, органов дыхания и т.д.

Санаторий «Танып» расположен в Аскинском районе. «Танып» - бальнеотерапевтическая (лечение минеральными водами) многопрофильная здравница.

Санаторий «Ассы» расположен в Белорецком районе. Санаторий занимается лечение заболеваний костно-мышечной системы, заболеваний кожи, нервной системы, органов пищеварения, нарушения обмена веществ.