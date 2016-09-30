|
30 сентября, пятница
|
ПУЛЬС
В Башкирии еще три санатория преобразуют в ООО// 30.09.2016
Министерство земельных и имущественных отношений утвердило условия приватизации санаториев.
Министерство земельных и имущественных отношений республики утвердило условия приватизации еще трех башкирских санаториев – «Карагай», «Танып» и «Ассы», следует из информации на официальном сайте ведомства. Как следует из документа, государственные унитарные предприятия будут преобразованы в общества с ограниченной ответственностью. Уставный капитал «Карагая» установлен в 271,85 млн руб., «Таныпа» - в 1,18 млрд руб., «Ассы» в 506,07 млн руб. До первого общего собрания участников обществ директорами санаториев остались их прежние руководители: «Карагая» - Фарит Каев, «Таныпа» - Кашшаф Ямалетдинов, «Ассы» - Буранбай Ямалов.
Санаторий «Карагай» расположен в Мечетлинском районе республики. В санатории лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, органов пищеварения, желудочно-кишечного тракта, нервной системы, органов дыхания и т.д.
Санаторий «Танып» расположен в Аскинском районе. «Танып» - бальнеотерапевтическая (лечение минеральными водами) многопрофильная здравница.
Санаторий «Ассы» расположен в Белорецком районе. Санаторий занимается лечение заболеваний костно-мышечной системы, заболеваний кожи, нервной системы, органов пищеварения, нарушения обмена веществ.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Материалы по теме
16.09.2016 // ПУЛЬС
В Башкирии санаторий «Зеленая роща» и «Башгипронефтехим» готовят к приватизации
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
30.09.2016 // ПУЛЬС
В Башкирии еще три санатория преобразуют в ООО
30.09.2016 // ПУЛЬС
Группа компаний «Госстрой» возглавила рейтинг популярных застройщиков Уфы
30.09.2016 // МОЛНИЯ
Очевидцы пожара в БГК: в окнах стояли рабочие и кричали, что будут прыгать
30.09.2016 // МОЛНИЯ
В Уфе горит новый офис Башкирской генерирующей компании
30.09.2016 // СЕГО ДНЯ
Уфимские власти вернулись к идее скоростного трамвая
30.09.2016 // ПУЛЬС
Квартиры в Зеленой роще: высокий комфорт по низкой цене
21.09.2016 // ПОЛЕЗНО
Где в Уфе едят VIPы?
5-Я КОЛОНКА
Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева вспоминает гастроли Вахтанговского театра.
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте