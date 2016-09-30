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30 сентября, пятница
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ПУЛЬС
Группа компаний «Госстрой» возглавила рейтинг популярных застройщиков Уфы// 30.09.2016
Опрос был проведен среди участников рынка недвижимости и покупателей жилья
Крупная федеральная сеть агентств недвижимости «Эксперт» составила рейтинг общественной популярности застройщиков и строящихся объектов Уфы. Опрос проводился как среди участников рынка недвижимости, так и среди покупателей жилья.
Респонденты оценивали застройщиков по таким критериям, как положительный имидж и известность на рынке, качество строящихся объектов, информационная открытость компании, а также взаимодействие с клиентами и риелторами.
В тройку лидеров рейтинга вошли группа компаний «Госстрой», компания «Жилстройинвест» и группа компаний «Третий трест». Отметим, что «Госстрой» и «Третий трест» также входят в ТОП-3 крупнейших застройщиков республики Башкортостан. При этом, по данным Национального объединения застройщиков жилья, «Госстрой» входит и в топ-150 девелоперов России. На сегодняшний день этот рейтинг включает в себя свыше 2500 строительных компаний, осуществляющих свою деятельность на всей территории страны.
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