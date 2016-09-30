Квартиры в Зеленой роще: высокий комфорт по низкой цене

Среди удобств - паркинг, в который можно выйти, минуя улицу

Вентилируемые фасады, удобные планировки, бесшумные скоростные лифты импортного производства, просторные парадные площадью до 250 кв. м. с потолками до 5 м., улучшенная отделка мест общего пользования. Сегодня жилье такого уровня комфорта можно купить в одном из самых популярных уфимских районов– Зелёной роще – от 1 млн. 590 тыс. руб.

– При строительстве комфорт-квартала «Московский» мы учитываем множество технических деталей, которые играют немаловажную роль в создании максимально комфортного жилья для будущих новоселов. Например, вентилируемые фасады, облицованные керамогранитом, помогают сохранять тепло в квартире даже при выключенных батареях и создают отличную шумоизоляцию, – рассказывает член правления Группы Компаний «Госстрой» Павел Алябьев.

Первый дом комфорт-квартала уже сдан, квартиры во втором и третьем почти раскуплены. И это не удивительно, ведь, к примеру, отличительной особенностью третьего дома «Московского» станет паркинг, попасть на который можно, не выходя на улицу. На придомовой территории разместятся уютные семейные зоны отдыха и детские спортивные площадки.

Помимо отличных технических характеристик жилья застройщик предлагает и выгодные варианты его покупки. Действует ипотека без первого взноса1 , рассрочка2 и программа «трейд-ин»3 , позволяющая обменять старые жилплощадь или авто на новую квартиру комфорт-класса.

По вопросам покупки квартир в комфорт-квартале «Московский» обращайтесь в отдел продаж группы компаний «Госстрой» по адресу: Уфа, ул. 50 лет СССР, 2 или по тел. (347) 246-70-70, 246-80-80. Информация также доступна на сайте gosstroy.info.

1 Кредит предоставляет ООО «ГосИпотека» на покупку жилого помещения в рамках специальной программы кредитования «Ипотека с государственной поддержкой». Процентная ставка за пользование кредитом составляет 11,75% годовых. Предложение не является офертой.

2 Проектная декларация на сайте www.gosstroy.info. Застройщик – ООО «Городские проекты». Заключение договоров долевого строительства. Рассрочка на покупку недвижимости в строящемся объекте «Литер3» предоставляется ООО «Городские проекты» при условии единовременного внесения первого взноса в размере не менее 50% от стоимости покупки. Срок рассрочки до 10 месяцев. Предложение не является офертой.

3 Прием автомобиля/недвижимости в зачет приобретаемой недвижимости в строящемся объекте «Литер3». Проектная декларация на сайте www.gosstroy.info. Застройщик ООО «Городские проекты». Заключение договора участия в долевом строительстве жилья. Предложение не является офертой.