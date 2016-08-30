Мэрия Уфы выдала некоторым автоперевозчикам маршрутные карты на пять лет

Об этом сообщила директор ассоциации пассажирских перевозок Наталья Тептерева.

Фото: Кристина Дейнеко

Уфимские автоперевозчики, отобранные на конкурсе 2013 года, получили маршрутные карты на следующие пять лет, сообщает "Коммерсантъ-Башкортостан" со ссылкой на директора городской Ассоциации пассажирских перевозок Наталью Тептереву. С требованием выдать маршрутные карты в управление транспорта администрации Уфы обратилась прокуратура.

- Решение принято по жалобам перевозчиков, которым в мэрии отказали в выдаче маршрутных карт, а вместо этого продлили имевшиеся разрешения, отмечает издание.

Подробнее:http://www.kommersant.ru/doc/30766- Решение принято по жалобам перевозчиков, которым в мэрии отказали в выдаче маршрутных карт, а вместо этого продлили имевшиеся разрешения, отмечает издание.

В 2013 году в конкурсе уфимской администрации на распределение 80 маршрутов победили 14 предприятий и индивидуальных предпринимателей. В действительности перевозчиков гораздо больше. Как правило, они работают вне конкурсов.

Напомним, что в июле мэрия планировала провести новый конкурс на распределение 86 маршрутов. Однако, Управление Федеральной антимонопольной службы по РБ, признав обоснованными жалобы перевозчиков, обязало мэрию отменить конкурс. Как отмечает «Коммерсантъ-Башкортостан» со ссылкой на главу управления транспорта мэрии Сергея Храмова, новый конкурс должен быть объявлен в сентябре.