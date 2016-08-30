|
30 августа, вторник
|
ПУЛЬС
Мэрия Уфы выдала некоторым автоперевозчикам маршрутные карты на пять лет// 30.08.2016
Об этом сообщила директор ассоциации пассажирских перевозок Наталья Тептерева.
Фото: Кристина Дейнеко
Уфимские автоперевозчики, отобранные на конкурсе 2013 года, получили маршрутные карты на следующие пять лет, сообщает "Коммерсантъ-Башкортостан" со ссылкой на директора городской Ассоциации пассажирских перевозок Наталью Тептереву. С требованием выдать маршрутные карты в управление транспорта администрации Уфы обратилась прокуратура.
- Решение принято по жалобам перевозчиков, которым в мэрии отказали в выдаче маршрутных карт, а вместо этого продлили имевшиеся разрешения, отмечает издание.
В 2013 году в конкурсе уфимской администрации на распределение 80 маршрутов победили 14 предприятий и индивидуальных предпринимателей. В действительности перевозчиков гораздо больше. Как правило, они работают вне конкурсов.
Напомним, что в июле мэрия планировала провести новый конкурс на распределение 86 маршрутов. Однако, Управление Федеральной антимонопольной службы по РБ, признав обоснованными жалобы перевозчиков, обязало мэрию отменить конкурс. Как отмечает «Коммерсантъ-Башкортостан» со ссылкой на главу управления транспорта мэрии Сергея Храмова, новый конкурс должен быть объявлен в сентябре.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
30.08.2016 // ПУЛЬС
Мэрия Уфы выдала некоторым автоперевозчикам маршрутные карты на пять лет
30.08.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Уфимец, изнасиловавший девушку на трамвайных путях, отправится в колонию строгого режима
30.08.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Башкирии жители собрали почти 1500 подписей против свинокомплекса
30.08.2016 // СЕГО ДНЯ
Парламент Башкирии примет закон о полном запрете алкоголя
30.08.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Адвокат Трещев займется делом о попытке рейдерского захвата в Уфе
30.08.2016 // 5-Я КОЛОНКА
Легко ли быть уфимским башкиром?
5-Я КОЛОНКА
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте