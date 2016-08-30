|
30 августа, вторник
|
ПУЛЬС
СМИ: «Роснефть» предложила купить госпакет «Башнефти» за 5 миллиардов долларов// 30.08.2016
В правительстве России эту информацию не подтверждают.
Глава «Роснефти» Игорь Сечин предлагает правительству РФ продать контрольный пакет «Башнефти» (50,08% акций) за млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Сообщается, что в результате сделки по приватизации «Башнефти» и последующей продажи 19,5% акций "Роснефти" бюджет РФ мог бы получить млрд для сокращения прогнозируемого в 2016 году дефицита бюджета.
Однако, в правительстве РФ эту информацию не подтвердили, пишет Коммерсантъ.
Напомним, что в июле правительство запретило «Роснефти» участвовать в приватизации «Башнефти».
Позже Дмитрий Медведев отложил приватизацию «Башнефти» на неопределенный срок. Официально причины этого решения не разъяснялись.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Материалы по теме
19.06.2016 // ПУЛЬС
Александр Корсик предложил свой вариант приватизации «Башнефти»
17.08.2016 // ПУЛЬС
СМИ: Правительство не будет продавать «Башнефть» в этом году
28.07.2016 // ПУЛЬС
«Татнефть» подала заявку на приватизацию «Башнефти»
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
30.08.2016 // СЕГО ДНЯ
Парламент Башкирии примет закон о полном запрете алкоголя
30.08.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Адвокат Трещев займется делом о попытке рейдерского захвата в Уфе
30.08.2016 // 5-Я КОЛОНКА
Легко ли быть уфимским башкиром?
30.08.2016 // СПОРТ
Три футболиста «Уфы» уехали в молодежную сборную России
30.08.2016 // ХРОНОГРАФ
Олимпийские чемпионы из Башкирии побывали в Сирии на авиабазе
30.08.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Уфа превратится в город будущего
5-Я КОЛОНКА
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте