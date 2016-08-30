СМИ: «Роснефть» предложила купить госпакет «Башнефти» за 5 миллиардов долларов

Ольга КОРЗИК

В правительстве России эту информацию не подтверждают.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин предлагает правительству РФ продать контрольный пакет «Башнефти» (50,08% акций) за млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что в результате сделки по приватизации «Башнефти» и последующей продажи 19,5% акций "Роснефти" бюджет РФ мог бы получить млрд для сокращения прогнозируемого в 2016 году дефицита бюджета.

Однако, в правительстве РФ эту информацию не подтвердили, пишет Коммерсантъ.

Напомним, что в июле правительство запретило «Роснефти» участвовать в приватизации «Башнефти».

Позже Дмитрий Медведев отложил приватизацию «Башнефти» на неопределенный срок. Официально причины этого решения не разъяснялись.