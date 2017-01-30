31 января, вторник
ПУЛЬС

Власти Башкирии утвердили рыночную стоимость жилья в регионе

Ольга КОРЗИК // 30.01.2017
Цены действительны на первый квартал 2017 года.

Фото: Кристина Дейнеко

Правительство Башкирии утвердило показатели средней рыночной стоимости 1 кв м жилья в городах в муниципалитетах республики. Документ опубликован на официальном портале правовой информации РБ.

Эти расценки учитываются при расчете субсидий молодым семьям, участникам программы «Жилище» и госслужащим, решившим купить квартиру в ипотеку.

Стоимость 1 квадратного метра в Уфе для участников программы  «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной программы «Жилище» на 2015–2020 оценена в 35,9 тыс руб, а для госслужащих Башкирии, участников социального жилищного ипотечного кредитования, а также для предоставления жилищных сертификатов многодетным семьям стоимость «квадрата» в Уфе -  37,2 тыс. руб.

По другим городам показатели таковы: в Стерлитамаке – 37,5 тыс руб, Салавате – 33 тыс руб, Нефтекамске – 35 тыс руб, в Туймазах – 34,1 тыс руб, Учалах – 33,5 тыс руб.

Цены действительны на 1 квартал 2017 года.

 

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