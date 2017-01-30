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31 января, вторник
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ПУЛЬС
Власти Башкирии утвердили рыночную стоимость жилья в регионе// 30.01.2017
Цены действительны на первый квартал 2017 года.
Фото: Кристина Дейнеко
Правительство Башкирии утвердило показатели средней рыночной стоимости 1 кв м жилья в городах в муниципалитетах республики. Документ опубликован на официальном портале правовой информации РБ.
Эти расценки учитываются при расчете субсидий молодым семьям, участникам программы «Жилище» и госслужащим, решившим купить квартиру в ипотеку.
Стоимость 1 квадратного метра в Уфе для участников программы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной программы «Жилище» на 2015–2020 оценена в 35,9 тыс руб, а для госслужащих Башкирии, участников социального жилищного ипотечного кредитования, а также для предоставления жилищных сертификатов многодетным семьям стоимость «квадрата» в Уфе - 37,2 тыс. руб.
По другим городам показатели таковы: в Стерлитамаке – 37,5 тыс руб, Салавате – 33 тыс руб, Нефтекамске – 35 тыс руб, в Туймазах – 34,1 тыс руб, Учалах – 33,5 тыс руб.
Цены действительны на 1 квартал 2017 года.
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