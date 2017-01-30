|
31 января, вторник
|
ПУЛЬС
Башкирия получит более 57 миллионов рублей на развитие детских технопарков// 30.01.2017
Они выделяются из федерального бюджета.
Правительство России из федерального бюджета выделило Башкирии 57 млн 122 тысячи рублей на разработку модели создания и функционирования детских технопарков.
Всего финансовые средства получат 17 регионов, которые должны создать технопарк, обеспечивающий охват ежегодно не менее 800 детей в возрасте от пяти до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
31.01.2017 // ПУЛЬС
В Башкирии утвердили бюджетный прогноз до 2030 года
31.01.2017 // ПЕРСОНА
Римма Утяшева: Не надо устраивать разборки, нужно работать и принимать роды
30.01.2017 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Следствие по делу Урала Рахимова продлено на три месяца
30.01.2017 // ПЕРСОНА
Тренер "Салават Юлаева" Захаркин сегодня придет на прямой телеэфир
30.01.2017 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Уфимка записала второе видеообращение к мэру Уфы из-за снега
30.01.2017 // СЕГО ДНЯ
В Белорецке один человек погиб при взрыве в пятиэтажке
30.01.2017 // МОЛНИЯ
В Башкирии произошёл взрыв в многоэтажке
30.01.2017 // СПОРТ
Болельщики «Салавата Юлаева» серьёзно поговорили с командой (полное видео)
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте