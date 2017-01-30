Башкирия получит более 57 миллионов рублей на развитие детских технопарков

28.01.2017

В Уфе снова подорожал бензин На АЗС «Башнефти» литр популярного АИ-92 теперь стоит 35 рублей 10 копеек

26.01.2017

Госдолг Башкирии снизился до 23 миллиардов рублей За 2016 год региону удалось снизить госдолг на 1 млрд рублей.

25.01.2017

В Башкирии три озера отдали под развитие рыбных хозяйств Всего в этом году на эти цели планируется отвести 30 водоемов.