Башкирия потратит 450 миллионов на проект, предложенные жителями региона

Наталья КУЗНЕЦОВА

По республике отобрано более 470 проектов.

Фото: newspile.ru

В 2016 году в рамках проекта «инициативного бюджетирования» в республике отобрано более 470 проектов. Об этом сообщил премьер-министр правительства Башкирии Рустэм Марданов в интервью телеканалу БСТ.

- Основная часть – это дороги, реализация программ водоснабжения, ремонт кладбищ, социально-культурные объекты, которые крайне необходимы в тех или иных населенных пунктах, - рассказал Марданов. - Сейчас уже можно сказать, что на реализацию этих проектов будет направлено более 450 миллионов рублей. При этом львиная доля – это средства республики, это 300 миллионов рублей.