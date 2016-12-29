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30 декабря, пятница
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ПУЛЬС
Башкирия потратит 450 миллионов на проект, предложенные жителями региона// 29.12.2016
По республике отобрано более 470 проектов.
Фото: newspile.ru
В 2016 году в рамках проекта «инициативного бюджетирования» в республике отобрано более 470 проектов. Об этом сообщил премьер-министр правительства Башкирии Рустэм Марданов в интервью телеканалу БСТ.
- Основная часть – это дороги, реализация программ водоснабжения, ремонт кладбищ, социально-культурные объекты, которые крайне необходимы в тех или иных населенных пунктах, - рассказал Марданов. - Сейчас уже можно сказать, что на реализацию этих проектов будет направлено более 450 миллионов рублей. При этом львиная доля – это средства республики, это 300 миллионов рублей.
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