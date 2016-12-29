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30 декабря, пятница
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ПУЛЬС
В Башкирии на строительство дорог в 2016 году потрачено 15 миллиардов рублей// 29.12.2016
Об этом в эфире телеканала БСТ заявил премьер-министр правительства Рустэм Марданов
В республике в 2016 году из бюджета региона было выделено 15 миллиардов рублей на строительство дорог. Около 4 миллиардов Башкирия получила из федерального бюджета, сказал в эфире телеканала БСТ премьер – министр правительства Рустэм Марданов.
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