В Башкирии на строительство дорог в 2016 году потрачено 15 миллиардов рублей

Об этом в эфире телеканала БСТ заявил премьер-министр правительства Рустэм Марданов

В республике в 2016 году из бюджета региона было выделено 15 миллиардов рублей на строительство дорог. Около 4 миллиардов Башкирия получила из федерального бюджета, сказал в эфире телеканала БСТ премьер – министр правительства Рустэм Марданов.

- Это позволило существенно улучшить ситуацию.Составлен план, который предполагает, что в течение ближайших трех лет будут приведены в нормативное состояние самые крупные федеральные трассы – М-5, М-7, Уфа-Оренбург. В течение ближайших семи-восьми лет, должны быть приведены в нормативное состояние республиканские межмуниципальные дороги. Для этого потребуется значительный объем строительства, - отметил глава правительства. - В этом году мы активно работали не только над тем, как профинансировать из республиканского бюджета эти дороги, но и реализовать проекты государственно-частного партнерства при строительстве наиболее важных для республики дорог. Такие проекты подготовлены. Они сейчас проходят процедуру торгов и в 2017 году будут начаты. Я ещё раз подчеркну, над дорогами придется поработать достаточно длительное время.