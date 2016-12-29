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ПУЛЬС

В Башкирии на строительство дорог в 2016 году потрачено 15 миллиардов рублей

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 29.12.2016
Об этом в эфире телеканала БСТ заявил премьер-министр правительства Рустэм Марданов

В республике в 2016 году из бюджета региона было выделено 15 миллиардов рублей на строительство дорог. Около 4 миллиардов Башкирия получила из федерального бюджета, сказал в эфире телеканала БСТ премьер – министр правительства Рустэм Марданов.

- Это позволило существенно улучшить ситуацию.Составлен план, который предполагает, что в течение ближайших трех лет будут приведены в нормативное состояние самые крупные федеральные трассы – М-5, М-7, Уфа-Оренбург. В течение ближайших семи-восьми лет, должны быть приведены в нормативное состояние республиканские межмуниципальные дороги. Для этого потребуется значительный объем строительства, - отметил глава правительства.  - В этом году мы активно работали не только над тем, как профинансировать из республиканского бюджета эти дороги, но и реализовать проекты государственно-частного партнерства при строительстве наиболее важных для республики дорог. Такие проекты подготовлены. Они сейчас проходят процедуру торгов и в 2017 году будут начаты. Я  ещё раз подчеркну, над дорогами придется поработать достаточно длительное время.

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