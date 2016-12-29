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30 декабря, пятница
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ПУЛЬС
Бюджет Уфы на 2016 год вышел с дефицитом в 2,9 миллиарда// 29.12.2016
Итоговые характеристики изменились после внесения поправок на последнем заседании горсовета
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
На последнем заседании горсовета Уфы сегодня, 29 декабря депутаты в девятый раз приняли поправки в муниципальный бюджет за 2016 год. В итоге по доходам он сложился на уровне 26,3 миллиарда рублей, по расходам - 29,2 миллиарда. Дефицит составил 2,9 миллиарда.
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