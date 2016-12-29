Бюджет Уфы на 2016 год вышел с дефицитом в 2,9 миллиарда

Наталья КУЗНЕЦОВА

Итоговые характеристики изменились после внесения поправок на последнем заседании горсовета

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

На последнем заседании горсовета Уфы сегодня, 29 декабря депутаты в девятый раз приняли поправки в муниципальный бюджет за 2016 год. В итоге по доходам он сложился на уровне 26,3 миллиарда рублей, по расходам - 29,2 миллиарда. Дефицит составил 2,9 миллиарда.

Как пояснил замглавы администрации Уфы Илгиз Насыртдинов, необходимость очередной поправки возникла в связи с поступлением дополнительных средств из республиканского бюджета. Напомним, бюджет Уфы на 2017 год депутаты приняли на прошлом заседании, 21 декабря. Впервые за долгие годы он бездефицитный.