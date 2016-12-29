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30 декабря, пятница
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ПУЛЬС
Предприятие-виновник фенольной аварии в Уфе начали ликвидировать// 29.12.2016
Фенольная авария в Уфе произошла в 1990 году, после этого завод был закрыт.
Как сообщает «Коммерсантъ Башкортостан», в Уфе начали ликвидацию предприятия «Уфахимпром». С 1990 года завод не функционировал, решение об остановке предприятия было принято после фенольной аварии, когда в северный водозабор попало токсичное вещество.
Несмотря на бездействие, банкротом «Уфахимпром» признали лишь в 2010 году, на тот момент долги предприятия составляли 690 миллионов. В течении шести лет имущество завода реализовывалось конкурсным управляющим назначенным арбитражным судом. За это время удалось выручить лишь 95 миллионов. То, что не удалось продать с торгов, было передано одному из кредиторов ООО «ЛиЛи». Так же администрация Уфы безвозмездно получила очистные сооружения, защищающие реки Шугуровка и Белая от сточных вод предприятия.
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