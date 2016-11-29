В Уфе средняя зарплата на предприятих составила около 38 тысяч рублей

Наталья КУЗНЕЦОВА

За год она выросла более чем на девять процентов.

Фото: ufacity.info

Среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях Уфы за девять месяцев этого года составила 37,8 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на замглавы администрации Ильдара Хасанова.

По сравнению с январем-сентябрем прошлого года зарплата выросла номинально на 9,2 процента.

По состоянию на 11 ноября в службе занятости населения стоит на учете более 6,2 тысяч человек. За год эта цифра сократилась на 835 человек.