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ПУЛЬС

Кумертау станет «башкирским офшором»

Злата ЗУКОВИЧ // 29.11.2016
Город прошел экзамен на статус территории опережающего развития.

Фото: im3-tub-ru.yandex.net

Агентство по развитию моногородов, Торгово-промышленная палата республики и администрация Кумертау планируют подписать соглашениие о сотрудничестве. Сделать это планируется в рамках второго форума малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС в Уфе 1 и 2 декабря, сообщает РБК-Уфа. Суть соглашения – поддержать Кумертау в реализации федерального проекта моногородов.

Кумертау – единственный город республики, который попал в федеральную программу, следующий на очереди Белебей, - отметил  президент Торгово-промышленной палаты республики Азат Фазлыев. - Произошло своеобразное изъятие Кумертау из российского законодательства, это по сути наш, башкирский офшор. Мы специально используем эту площадку для презентации потенциальным инвесторам, которые выбирают территорию для размещения, ведь там автоматически начинают действовать льготы федерального масштаба. 

В сентябре Кумертау получил статус территории опережающего развития. Это предполагает особый правовой режим ведения предпринимательской деятельности, льготы по налогам, арендным платежам и страховым взносам для всех резидентов. 

 

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