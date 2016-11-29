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29 ноября, вторник
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ПУЛЬС
Кумертау станет «башкирским офшором»// 29.11.2016
Город прошел экзамен на статус территории опережающего развития.
Фото: im3-tub-ru.yandex.net
Агентство по развитию моногородов, Торгово-промышленная палата республики и администрация Кумертау планируют подписать соглашениие о сотрудничестве. Сделать это планируется в рамках второго форума малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС в Уфе 1 и 2 декабря, сообщает РБК-Уфа. Суть соглашения – поддержать Кумертау в реализации федерального проекта моногородов.
В сентябре Кумертау получил статус территории опережающего развития. Это предполагает особый правовой режим ведения предпринимательской деятельности, льготы по налогам, арендным платежам и страховым взносам для всех резидентов.
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