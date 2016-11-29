|
29 ноября, вторник
|
ПУЛЬС
Константин Толкачев пояснил, почему в следующем году сокращены расходы на ЖКХ// 29.11.2016
Уменьшено федеральное финансирование.
В бюджете Башкирии на следующий год расходы на ЖКХ сокращены на 22,5 процента - до 5,4 миллиарда рублей. Это связано с тем, что прекратилось финансирование из федерального фонда реформирования ЖКХ.
- Несколько лет шли поступления из фонда ЖКХ на программу по переселению граждан из ветхого жилья, - пояснил председатель Госсобрания-Курултая Константин Толкачев. - Ее неоднократно собирались завершить, но каждый раз продляли. В планах на 2017 год предполагается завершение программы, поэтому поступления от Фонда в бюджет заложены совсем в небольших объемах.
Также в следующем году меньше денег выделят на культуру. По проекту бюджета - на 15,5 процента до 1,7 миллиарда.
Кроме того, сокращены расходы на обслуживание госдолга. – более чем на 400 миллионов. Этой экономии, по словам Толкачева, удалось добиться благодаря замещению рыночного долга более дешевыми бюджетными кредитами.
По большинству основных статей после внесенных корректировок расходы в целом увеличатся в общей сложности на 1,5 миллиарда рублей. Учитывая, что общая сумма рассходов запланирована в объеме около 124 миллиардов, это сумма очень незначительная.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
29.11.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе открыт гребной канал при содействии главы МИД РФ Сергея Лаврова
29.11.2016 // ПУЛЬС
Константин Толкачев пояснил, почему в следующем году сокращены расходы на ЖКХ
29.11.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Московский продюсер Мурат Абдульманов: "Из кавер-группы, как из болота, сложно выбраться"
29.11.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Трассы Башкирии чистят более 100 машин
29.11.2016 // СЕГО ДНЯ
Ялалов -коммунальщикам: Если не отработаем качественно, город превратится в каток
29.11.2016 // ХРОНОГРАФ
В Башкирии создано более 300 народных дружин
29.11.2016 // СЕГО ДНЯ
Ирек Ялалов: в Уфе каждый год по 10-12 случаев карстовых провалов
28.11.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии арестованы обвиняемые в создании финансовой пирамиды
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте