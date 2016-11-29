Константин Толкачев пояснил, почему в следующем году сокращены расходы на ЖКХ

Наталья КУЗНЕЦОВА

Уменьшено федеральное финансирование.

В бюджете Башкирии на следующий год расходы на ЖКХ сокращены на 22,5 процента - до 5,4 миллиарда рублей. Это связано с тем, что прекратилось финансирование из федерального фонда реформирования ЖКХ.

- Несколько лет шли поступления из фонда ЖКХ на программу по переселению граждан из ветхого жилья, - пояснил председатель Госсобрания-Курултая Константин Толкачев. - Ее неоднократно собирались завершить, но каждый раз продляли. В планах на 2017 год предполагается завершение программы, поэтому поступления от Фонда в бюджет заложены совсем в небольших объемах.

Также в следующем году меньше денег выделят на культуру. По проекту бюджета - на 15,5 процента до 1,7 миллиарда.

- Некоторое уменьшение финансирования культуры объясняется тем, что в последние годы серьезно укреплялась материально-техническая база, - отметил Толкачев. - Были реконструированы концертный зал «Башкортостан», Театр оперы и балеты, Уфимский цирк и многие другие здания. Это были большие вливания, поскольку долгие годы здания не видели ремонта, и за это годы не только обветшали, но и перестали соответствовать современным требованиям, предъявляемым к ним. Сейчас острота этой проблемы снижена, и мы ждем от отдачи от сделанных вложений.

Кроме того, сокращены расходы на обслуживание госдолга. – более чем на 400 миллионов. Этой экономии, по словам Толкачева, удалось добиться благодаря замещению рыночного долга более дешевыми бюджетными кредитами.

По большинству основных статей после внесенных корректировок расходы в целом увеличатся в общей сложности на 1,5 миллиарда рублей. Учитывая, что общая сумма рассходов запланирована в объеме около 124 миллиардов, это сумма очень незначительная.