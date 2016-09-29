Кумертау и Белебей вслед за Тольятти могут получить статус территории опережающего развития

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Управленческие команды этих городов защитили в Москве стратегии развития своих территорий

Города Кумертау и Белебей претендуют на получение статуса территорий опережающего развития. Власти Башкирии готовы выставить заявки еще четырех городов. Это Белорецк с градообразующим предприятием Белорецкий металлургический комбинат (входит в структуру «Мечела)», Нефтекамск («Нефаз», дочернее предприятие «КамАЗа»), Благовещенск («Полиэф», входит в СИБУР) и Учалы (Учалинский ГОК, в составе УГМК-холдинг). Численность населения этих моногородов — 650 тыс. человек, что составляет около 16 процентов всего населения Башкирии.

На этих территориях производится около четверти валового регионального продукта. 28 сентября Дмитрий Медведев сообщил о том, что подписал необходимые документы о присвоении городу Тольятти статуса территории опережающего развития (ТОР).

- Надеюсь, это будет способствовать привлечению в город инвесторов, строительству нового бизнеса, в том числе инновационного бизнеса. Рассчитываем, что в ближайшие три года там появится порядка 12 тысяч новых рабочих мест, в том числе на малых и средних предприятиях, увеличатся налоговые поступления. Также рассчитываем, что это позволит оздоровить экономику города и, в конечном счёте, будет способствовать преодолению кризиса монозависимости», - отметил глава правительства.

Напомним, 18 марта 2016 года специальная комиссия министерства экономического развития страны приняла положительное решение о создании территории опережающего развития «Тольятти». Заявка правительства Самарской области была рассмотрена во внеочередном порядке благодаря активной позиции и поддержке полпреда президента России в ПФО Михаила Бабича.

Наша справка:

Статус ТОР приобретается на 10 лет с возможностью продления на 5 лет и подразумевает налоговые льготы, снижение арендной платы и тарифа по страховым взносам для всех резидентов территории опережающего развития. Порог минимальных капвложений в рамках инвестиционных проектов согласно постановлению не может быть менее 5 млн. рублей. Еще одним необходимым условием является создание не менее 20 рабочих мест. Поскольку основная цель образования ТОРов в моногородах – диверсификация экономики, их резидентами могут стать предприятия, не связанные с градообразующими организациями.