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Кумертау и Белебей вслед за Тольятти могут получить статус территории опережающего развития// 29.09.2016
Управленческие команды этих городов защитили в Москве стратегии развития своих территорий
Города Кумертау и Белебей претендуют на получение статуса территорий опережающего развития. Власти Башкирии готовы выставить заявки еще четырех городов. Это Белорецк с градообразующим предприятием Белорецкий металлургический комбинат (входит в структуру «Мечела)», Нефтекамск («Нефаз», дочернее предприятие «КамАЗа»), Благовещенск («Полиэф», входит в СИБУР) и Учалы (Учалинский ГОК, в составе УГМК-холдинг). Численность населения этих моногородов — 650 тыс. человек, что составляет около 16 процентов всего населения Башкирии.
На этих территориях производится около четверти валового регионального продукта. 28 сентября Дмитрий Медведев сообщил о том, что подписал необходимые документы о присвоении городу Тольятти статуса территории опережающего развития (ТОР).
Напомним, 18 марта 2016 года специальная комиссия министерства экономического развития страны приняла положительное решение о создании территории опережающего развития «Тольятти». Заявка правительства Самарской области была рассмотрена во внеочередном порядке благодаря активной позиции и поддержке полпреда президента России в ПФО Михаила Бабича.
Наша справка:
Статус ТОР приобретается на 10 лет с возможностью продления на 5 лет и подразумевает налоговые льготы, снижение арендной платы и тарифа по страховым взносам для всех резидентов территории опережающего развития. Порог минимальных капвложений в рамках инвестиционных проектов согласно постановлению не может быть менее 5 млн. рублей. Еще одним необходимым условием является создание не менее 20 рабочих мест. Поскольку основная цель образования ТОРов в моногородах – диверсификация экономики, их резидентами могут стать предприятия, не связанные с градообразующими организациями.
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