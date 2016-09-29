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29 сентября, четверг
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ПУЛЬС
С нового года в платёжках за коммунальные услуги появится новая строка// 29.09.2016
Тарифы станут известны после определения исполнителя услуг
Как сообщает «Российская газета», министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской заявил, что с 2017 года в платёжках за коммунальные услуги появится новая графа «Сбор и вывоз мусора».
- В каждом регионе будет установлен единый тариф на вывоз мусора, и он может отличаться от нынешних. Конкретные цифры будут известны после выбора региональных операторов в каждом из субъектов России, - уточнил министр.
Также Сергей Донской выразил надежду, что тарифы будут минимальны, так как региональный оператор по вывозу мусора будет выбираться на десять лет, это позволит ему планировать свою работу.
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