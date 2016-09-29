Башавтотранс закупает Mercedes-Benz Sprinter

29.09.2016

Башкирия не получит федеральную субсидию на выплаты многодетным семьям Регион не вошёл в список субъектов, которые получат софинансирование из федерального бюджета

28.09.2016

Убытки уфимских коммунальщиков превысили четверть миллиарда Перед началом нового коммунального сезона мы подсчитали на сколько рентабельна сфера ЖКХ в Уфе