Башкирия не получит федеральную субсидию на выплаты многодетным семьям

Константин КЛИМОВ

Регион не вошёл в список субъектов, которые получат софинансирование из федерального бюджета

Сегодня на сайте Правительства России был опубликован список Субъектов Федерации, которые получат софинансирование обязательств по выплате многодетным и нуждающимся семьям ежемесячного пособия. Всего на эти цели в 2016 году из федерального бюджета было выделено 17,3 млрд рублей. Для каждого региона сумма субсидии разная, максимальное финансирование получит Ставропольский край - 964 млн рублей. Всего в перечне оказалось 53 субъекта федерации, Башкортостан в этот список не вошёл. Это не значит, что многодетные семьи республики не будут получать пособия, выплаты будут производится за счёт местной казны, что увеличит нагрузку на дефицитный бюджет региона. Напомним, в 2016 году дефицит бюджета Башкирии составляет 11,5 млрд рублей.

Ежемесячные денежные выплаты производятся на основании «майского указа» президента "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации".