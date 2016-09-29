Мэрия Уфы объявила новый конкурс на распределение городских маршрутов

Ольга КОРЗИК

Перевозчики будут отобраны в декабре.

Фото: Кристина Дейнеко

Управление транспорта и связи администрации Уфы объявило новый конкурс на распределение муниципальных маршрутов, тарифы на которые не регулируются государством. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте мэрии. Всего на торги выставлено 16 маршрутов:

219а Кадетский корпус - БГУ (через завод Магнетрон)

221к Микрорайон «Шакша» – Колхозный рынок – ТЭЦ1

231 Микрорайон «Нижегородка» – ул. Саляма – Ледовый дворец «Уфа-Арена» - Филиал «Уфагаз» ОАО «Газсервис»

231а Микрорайон «Нижегородка» – Школа №25 – Ледовый дворец «Уфа-Арена» - Филиал «Уфагаз» ОАО «Газсервис»

236 Филиал «Уфагаз» ОАО «Газсервис» – Ледовый дворец «Уфа-Арена» - микрорайон «Шакша»

238 Микрорайон «Молодежный» - ТК «Центральный»

240 Микрорайон «Белореченский» - железнодорожный вокзал – улица Дзержинского

257 Узловая автобаза – ТРЦ «Планета»

261 Кадетский корпус – ТЦ «Башкортостан»

268 ТЭЦ-1 – Колхозный рынок – поселок Тимашево

272 Уфимский ДОК – ТСК «Пушкинский»

275 Оздоровительный комплекс «Сипайловский» - ТЦ «Мега-Уфа»

287 ул. Левченко – ул. Имени города Галле – поселок 8-ое марта – микрорайон «Забельский»

292 микрорайон «Серебряный ручей» - ТЦ «Мега-Уфа»

296 ТЭЦ-1 - Колхозный рынок – поселок Черкассы

299 ДК УМПО – микрорайон «Базилевка»

Контракт с перевозчиками будет заключен сроком на пять лет. Сам конкурс назначен на 5 декабря. Победители будут отобраны по четырем критериям. Максимальное количество баллов сможет получить перевозчик, имеющий минимальное количество ДТП, опыт работы на этом рынке свыше 12 лет, автопарк не старше трех лет и оборудование для перевозки инвалидов.

Напомним, что ранее мэрия планировала провести конкурс в июле. Тогда на торги выставлялось 86 городских маршрутов. Однако, Управление антимонопольной службы по Башкирии обязало мэрию отменить конкурс на 28 из этих маршрутов. С жалобой на действия организатора торгов — Управление транспорта и связи городской мэрии — обратился предприниматель Рамиль Файзуллин. Он обратил внимание ведомства на то, что власти города в нарушение закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом ...» «выставили на торги 28 маршрутов, которые не являются новыми и на которых уже работают перевозчики».