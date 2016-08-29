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29 августа, понедельник
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ПУЛЬС
СМИ: Первые чартеры полетят в Турцию 4-5 сентября// 29.08.2016
Об этом заявил директор Ассоциации туроператоров России.
Фото: pixabay.com
Первые чартерные рейсы с российскими туристами полетят в Турцию 4-5 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператороы России (АТОР) Майю Ломидзе.
В настоящее время туроператоры приступили к формированию пакетных туров в Турцию.
- Конечная цена тура в Турцию будет зависеть не только от стоимости чартерной перевозки, которая удешевит турпакет на 20-30%, но и от той позиции, которую займут турецкие отельеры, - считают в АТОР. - Как ожидается, турецкие гостиницы не будут завышать цены, поскольку сезон уже заканчивается, и отельеры будут стараться привлечь как можно больше отдыхающих из России, чтобы получить загрузку на бархатный сезон.
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