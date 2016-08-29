СМИ: Первые чартеры полетят в Турцию 4-5 сентября

Ольга КОРЗИК

Об этом заявил директор Ассоциации туроператоров России.

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Первые чартерные рейсы с российскими туристами полетят в Турцию 4-5 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператороы России (АТОР) Майю Ломидзе.

В настоящее время туроператоры приступили к формированию пакетных туров в Турцию.

- Конечная цена тура в Турцию будет зависеть не только от стоимости чартерной перевозки, которая удешевит турпакет на 20-30%, но и от той позиции, которую займут турецкие отельеры, - считают в АТОР. - Как ожидается, турецкие гостиницы не будут завышать цены, поскольку сезон уже заканчивается, и отельеры будут стараться привлечь как можно больше отдыхающих из России, чтобы получить загрузку на бархатный сезон.



