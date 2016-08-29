29 августа, понедельник
ПУЛЬС

Уфимский «Петон» получил второй по величине контракт «Газпрома»

Ольга КОРЗИК // 29.08.2016
Сумма контракта — 50,337 млрд рублей.

ПАО "Газпром" заключило крупнейший в истории корпоративных закупок монополии контракт - на сумму 50,337 млрд рублей - без конкурса (на условиях закупки у единственного поставщика) с уфимским ООО "Научно-исследовательский проектный институт нефти и газа "Петон", сообщает Интерфакс.

Контракт был заключен 25 апреля этого года, его исполнение началось в мае, а завершиться в декабре 2018 года.

- В рамках данного договора предполагаетмя строительство установки стабилизации конденсата ачимовских залежей Надым-Пур-Тазовского региона, сообщили изданию в пресс-службе «Газпрома».

В конце апреля «Петон» сообщил, что приступил к реализации проекта. В мае рассказал о сформированных графиках реализации проекта и поставки оборудования, представил заказчику дорожную карту распределения подрядных ресурсов на площадке строительства сучетом ежемесячной динамики и мобилизации технических и людских ресурсов.

Установка строится для переработки тяжелого углеводородного сырья месторождений Западной Сибири ПАО "Газпром" и выполнения транспортировки перспективных объемов добычи ачимовского конденсата между ПАО "Газпром" и ОАО "АК "Транснефть".

Петон ранее реализовывал задачи "Газпрома" в области проектирования. В 2015 получил первый крупный строительный подряд - строительство "под ключ" установки подготовки газа деэтанизации, а также реконструкции дожимной компрессорной станции Уренгойского ЗПКТ для обеспечения сырьем НГХК - на общую сумму 27,71 млрд рублей. Также в прошлом году консорциум Linde/"Петон" выиграл тендер на подготовку FEED Амурского ГПЗ.

На данный момент крупнейшим единичным строительным контрактом "Газпрома" является строительство нефтеконденсатопровода Уренгой-Пурпе с ООО "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга на сумму 52,783 млрд рублей.


 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ПУЛЬС

29.08.2016
«Башинформсвязь» выставила на торги свой семиэтажный офис в Уфе
Стоимость 7-ми этажного офиса оценена в 108,6 млн рублей.

29.08.2016
Медведев возобновил авиачартеры в Турцию
Это скажется на снижении стоимости турпутевок.

26.08.2016
В Башкирии со следующей недели могут начать выдавать полисы ОСАГО по новой системе
Об этом сообщил премьер-министр республики Рустэм Марданов.

26.08.2016
Алексей Улюкаев: Госпакет «Башнефти» могут продать несколькими лотами
Министр экономического развития России заявил об этом журналистам.

25.08.2016
Стало известно, на какие социальные объекты в Башкирии ушли деньги «Башнефти»
На их финансирование направлено 1,5 млрд рублей.

25.08.2016
Коммунальные платежи: насколько изменились счета
«Медиакорсеть» проанализировала, как изменились платежки за коммуналку.

25.08.2016
Стало известно, на что уходят социальные выплаты «Башнефти»
Компания отправила в правительство отчет о тратах на благотворительность.

25.08.2016
В Уфе в этом году отремонтировали 80 образовательных организаций
На эти цели потрачено сто миллионов рублей.

25.08.2016
Рустэм Хамитов: «Экономить надо грамотно»
По его словам, слишком увлекаться оптимизацией — неправильно.

25.08.2016
Рустэм Хамитов предложил крупным предприятиям готовиться к 100-летию Башкирии
Об этом он сказал на заседании правительства.

25.08.2016
Рустэм Хамитов: Темпы строительства жилья надо увеличить на 11 процентов
Это поможет решить жилищный вопрос стоящих в очереди 90 тысяч семей.

24.08.2016
Глава Башкирии: «Площадки для инвесторов надо согласовывать с жителями»
Рустэм Хамитов считает, что есть проблемы размещения новых производств в районах.

24.08.2016
Рустэм Марданов: До конца года в Башкирии реализуют 12 инвестпроектов
Их общая сумма оценивается в 61 млрд рублей.

24.08.2016
ТАИФ намерен участвовать в приватизации «Башнефти» вместе с «Татнефтью»
Об этом заявил директор компании Альберт Шигабутдинов.

24.08.2016
Башкирия по обеспеченности автомобилями вышла на 44 место в России
В регионе на каждую тысячу человек приходится 277 автомобилей.

24.08.2016
Каждый пенсионер России получит дополнительно 5 тысяч рублей
Такое решение приняло правительство России.

23.08.2016
В центре Уфы появится механизированная парковка
Мэрия Уфы выставила на торги участок на улице Гоголя.

23.08.2016
Страхование в Башкирии: Пока сборы в два раза больше выплат
Директор Уфимского филиала АО «СОГАЗ» Иршад Ахмеров ответил на вопросы Медиакорсети.


Вопрос дня

Как вы считаете, влияет ли на результаты выборов пресловутый административный ресурс?

Нет, не влияет
Сейчас не влияет так сильно, как раньше
Влияет: результат выборов определяется в администрации городов и районов
Влияет в какой-то степени, но главное - что решит избиратель
Не знаю - не хожу на выборы
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"