Уфимский «Петон» получил второй по величине контракт «Газпрома»

Ольга КОРЗИК

Сумма контракта — 50,337 млрд рублей.

ПАО "Газпром" заключило крупнейший в истории корпоративных закупок монополии контракт - на сумму 50,337 млрд рублей - без конкурса (на условиях закупки у единственного поставщика) с уфимским ООО "Научно-исследовательский проектный институт нефти и газа "Петон", сообщает Интерфакс.

Контракт был заключен 25 апреля этого года, его исполнение началось в мае, а завершиться в декабре 2018 года.

- В рамках данного договора предполагаетмя строительство установки стабилизации конденсата ачимовских залежей Надым-Пур-Тазовского региона, сообщили изданию в пресс-службе «Газпрома».

В конце апреля «Петон» сообщил, что приступил к реализации проекта. В мае рассказал о сформированных графиках реализации проекта и поставки оборудования, представил заказчику дорожную карту распределения подрядных ресурсов на площадке строительства сучетом ежемесячной динамики и мобилизации технических и людских ресурсов.

Установка строится для переработки тяжелого углеводородного сырья месторождений Западной Сибири ПАО "Газпром" и выполнения транспортировки перспективных объемов добычи ачимовского конденсата между ПАО "Газпром" и ОАО "АК "Транснефть".

Петон ранее реализовывал задачи "Газпрома" в области проектирования. В 2015 получил первый крупный строительный подряд - строительство "под ключ" установки подготовки газа деэтанизации, а также реконструкции дожимной компрессорной станции Уренгойского ЗПКТ для обеспечения сырьем НГХК - на общую сумму 27,71 млрд рублей. Также в прошлом году консорциум Linde/"Петон" выиграл тендер на подготовку FEED Амурского ГПЗ.

На данный момент крупнейшим единичным строительным контрактом "Газпрома" является строительство нефтеконденсатопровода Уренгой-Пурпе с ООО "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга на сумму 52,783 млрд рублей.



