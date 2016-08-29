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29 августа, понедельник
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ПУЛЬС
Уфимский «Петон» получил второй по величине контракт «Газпрома»// 29.08.2016
Сумма контракта — 50,337 млрд рублей.
ПАО "Газпром" заключило крупнейший в истории корпоративных закупок монополии контракт - на сумму 50,337 млрд рублей - без конкурса (на условиях закупки у единственного поставщика) с уфимским ООО "Научно-исследовательский проектный институт нефти и газа "Петон", сообщает Интерфакс.
Контракт был заключен 25 апреля этого года, его исполнение началось в мае, а завершиться в декабре 2018 года.
- В рамках данного договора предполагаетмя строительство установки стабилизации конденсата ачимовских залежей Надым-Пур-Тазовского региона, сообщили изданию в пресс-службе «Газпрома».
В конце апреля «Петон» сообщил, что приступил к реализации проекта. В мае рассказал о сформированных графиках реализации проекта и поставки оборудования, представил заказчику дорожную карту распределения подрядных ресурсов на площадке строительства сучетом ежемесячной динамики и мобилизации технических и людских ресурсов.
Установка строится для переработки тяжелого углеводородного сырья месторождений Западной Сибири ПАО "Газпром" и выполнения транспортировки перспективных объемов добычи ачимовского конденсата между ПАО "Газпром" и ОАО "АК "Транснефть".
Петон ранее реализовывал задачи "Газпрома" в области проектирования. В 2015 получил первый крупный строительный подряд - строительство "под ключ" установки подготовки газа деэтанизации, а также реконструкции дожимной компрессорной станции Уренгойского ЗПКТ для обеспечения сырьем НГХК - на общую сумму 27,71 млрд рублей. Также в прошлом году консорциум Linde/"Петон" выиграл тендер на подготовку FEED Амурского ГПЗ.
На данный момент крупнейшим единичным строительным контрактом "Газпрома" является строительство нефтеконденсатопровода Уренгой-Пурпе с ООО "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга на сумму 52,783 млрд рублей.
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