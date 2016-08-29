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ПУЛЬС

«Башинформсвязь» выставила на торги свой семиэтажный офис в Уфе

Ольга КОРЗИК // 29.08.2016
Стоимость 7-ми этажного офиса оценена в 108,6 млн рублей.

ПАО «Башинформсвязь» выставила на торги 7-ми этажное офисное здание, расположенное на улице Ленина, 32/1 в Уфе. Сообщение об этом размещено на портале Domofond.

Его общая площадь — 1,7 тыс кв м. Цена объекта — 108,6 млн руб. В сообщении отмечается, что в здании «высокий коэффициент используемой полезной площади, презентабельный внешний вид, качественная отделка, современная инженерия, лифты, пропускная система». Земельный участок находится в собственности ПАО "Башинформсвязь". На первом и втором этажах  здания располагается "Альфа-Банк".


 

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