Медведев возобновил авиачартеры в Турцию

Это скажется на снижении стоимости турпутевок.

Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене запрета на авиачартеры в Турцию. Кроме того, он порекомендовал авиаперевозчикам обеспечить дополнительную безопасность. Сейчас эксперты туриндустрии говорят, что стоимость туристических пакетов значительно снизится - на 20-30 процентов.

Напомним, что принятому решению предшествовал такой ряд событий:

1. В октябре прошлого года в результате атаки турецких ВВС был сбит российский бомбардировщик, осуществлявший задание в рамках антитеррористической операции в небе над Сирией.

2. Россия объявила Турции продуктовое эмбарго и прекратила чартерное авиасообщение.

3. В конце этого лета президент Турецкой республики принес извинения.

4. Страны приняли соглашение о возобновлении сотрудничества после оценки безопасности.