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29 августа, понедельник
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ПУЛЬС
Медведев возобновил авиачартеры в Турцию// 29.08.2016
Это скажется на снижении стоимости турпутевок.
Фото: интернет
Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене запрета на авиачартеры в Турцию. Кроме того, он порекомендовал авиаперевозчикам обеспечить дополнительную безопасность. Сейчас эксперты туриндустрии говорят, что стоимость туристических пакетов значительно снизится - на 20-30 процентов.
Напомним, что принятому решению предшествовал такой ряд событий:
1. В октябре прошлого года в результате атаки турецких ВВС был сбит российский бомбардировщик, осуществлявший задание в рамках антитеррористической операции в небе над Сирией.
2. Россия объявила Турции продуктовое эмбарго и прекратила чартерное авиасообщение.
3. В конце этого лета президент Турецкой республики принес извинения.
4. Страны приняли соглашение о возобновлении сотрудничества после оценки безопасности.
А вы поедете этой осенью отдыхать в Турцию?
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