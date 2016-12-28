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30 декабря, пятница
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ПУЛЬС
В Уфе за год бензин стал дороже почти на 6%// 28.12.2016
Такие данные приводит Башстат.
Фото: Кристина Дейнеко
В Уфе за год стоимость бензина выросла почти на 6%, следует из данных Башстата. Территориальный орган статистики опубликовал результаты выборочного мониторинга на отдельные виды нефтепродуктов (в ведомстве сравнили цены 26 декабря этого года и 28 декабря прошлого).
Больше всего – на 5,8% подорожал бензин марки АИ-95. По состоянию на 26 декабря его средняя стоимость составила 38,47 руб.
На 5,7% подорожал бензин марки ИА-76, его средняя стоимость (на 26 декабря) составила 33,60 руб.
На 5,3% подорожал бензин марки АИ-92 (АИ-93), его стоимость (на 26 декабря) составила 34,73 руб.
Меньше всего поднялась цена на дизельное топливо – на 5,3%. Его цена (на 26 декабря) – 37,67 руб.
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