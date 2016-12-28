В Башкирии ищут руководителей для трех ГУПов

Ольга КОРЗИК

Конкурсы пройдут в феврале.

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии сообщило о проведении в феврале трех конкурсов, по итогам которых будут отобраны руководители трех государственных унитарных предприятий – «Государственное республиканское издательство «Башкортостан», «Управление административными зданиями», «Башгеолцентр».

Все кандидаты должны иметь высшее профессиональное образование, опыт работы в сфере деятельности предприятия, а также опыт работы на руководящих должностях не менее 1 года.

С победителями будет заключен трудовой договор сроком на 5 лет.

Заявки на участие в конкурсах принимаются с 27 декабря этого года до 25 января следующего.

Конкурс на отбор руководителя издательства «Башкортостан» пройдет 20 февраля, двух других предприятий – 22 февраля.

«Государственное республиканское издательство «Башкортостан» - занимается типографской деятельностью. По данным СПАРК-интерфакс, с 2012 года руководителем предприятия является Анатолий Безрукавников. По итогам прошлого года выручка составила 255,7 млн руб., убыток – 49,2 млн руб. По итогам 9 месяцев этого года, выручка предприятия составила 127,95 млн руб., чистая прибыль – 740 тыс. руб. В отношении компании возбуждено исполнительных производств на 3,4 млн руб. Отметим, что в течение года в арбитражный суд Башкирии неоднократно поступали иски о признании предприятия банкротом. Однако фактически процедура банкротства начата не была.

«Управление административными зданиями» - управлением эксплуатацией жилого и нежилого фонда, эксплуатация административных зданий. Руководит предприятием, по данным СПАРК-Интерфакс, с 2013 года Эльвира Берг. По итогам прошлого года выручка – 164,4 млн руб, чистая прибыль – 7,6 млн руб. По итогам 9 месяцев этого года выручка – 133,39 млн руб., чистая прибыль – 1,27 млн руб.

«Башгеолцентр» занимается развитием и воспроизводством минерально - сырьевой базы твердых полезных ископаемых и подземных вод РБ. По данным СПАРК-Интерфакс, руководителем является с 2015 года Руслан Хафизов. По итогам 2015 года выручка составила 15,9 млн руб., чистая прибыль – 124 тыс. руб. По итогам 9 месяцев этого года выручка – 21,69 млн руб., чистая прибыль – 653 тыс. руб.