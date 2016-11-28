Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии ноября в Уфе

Ольга КОРЗИК

Рекрутинговый портал Superjob подготовил подборку лучших вакансий ноября в Уфе.

По данным портала, самую высокую заработную плату в Уфе предлагают техническому директору строительной компании «Жилой квартал». Фирма готова ежемесячно платить от 130 тыс. рублей специалисту, имеющими шестилетний стаж работы. Ему предстоит контролировать соблюдение сроков строительства объектов и их ввод в эксплуатацию, привлекать подрядные организации и обеспечивать их взаимодействие и обеспечение их взаимодействия со службами заказчика. Претендент на эту должность должен иметь опыт реализации проектов жилищного строительства и опыт руководства реализацией крупных строительных объектов, знать процессы строительства, нормативные документы в строительстве, знать требования к проектно-сметной документации. Также ему нужно уметь планировать и распределять материальные, человеческие и производственные ресурсы, внедрять новые алгоритмы работы, добиваться выполнения поставленных задач точно и в срок.

На втором месте вакансия компании «УралПромБизнес» «руководитель крупных проектов». Заработная плата его составит от 100 до 120 тыс. руб. Ему предстоит организовывать исполнение проектов «под ключ» по направлению «Энергетика, автоматизация», координировать деятельность в рамках своего направления по проекту между подрядчиком и заказчиком, решать оперативные вопросы, согласовывать технические требования с производителями оборудования, формировать документы, презентации, участвовать в переговорах, рабочих совещаниях и т.д. Кандидат должен иметь высшее образование, опыт работы от трех до шести лет в проектах нефтегазовой отрасли.

На третьем месте вакансия «Старший разработчик программного обеспечения» группы компаний «Госстрой». Специалисту, имеющему высшее образование, и опыт работы от 1 года, предлагают заработную плату в размере от 80 тыс. руб. Ему предстоит разрабатывать программное обеспечение, планировать работу, распределять задачи между подчиненными, разрабатывать программное обеспечение, организовывать его тестирование и техническую поддержку.