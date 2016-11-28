|
28 ноября, понедельник
|
ПУЛЬС
Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии ноября в Уфе// 28.11.2016
Рекрутинговый портал Superjob подготовил подборку лучших вакансий ноября в Уфе.
По данным портала, самую высокую заработную плату в Уфе предлагают техническому директору строительной компании «Жилой квартал». Фирма готова ежемесячно платить от 130 тыс. рублей специалисту, имеющими шестилетний стаж работы. Ему предстоит контролировать соблюдение сроков строительства объектов и их ввод в эксплуатацию, привлекать подрядные организации и обеспечивать их взаимодействие и обеспечение их взаимодействия со службами заказчика. Претендент на эту должность должен иметь опыт реализации проектов жилищного строительства и опыт руководства реализацией крупных строительных объектов, знать процессы строительства, нормативные документы в строительстве, знать требования к проектно-сметной документации. Также ему нужно уметь планировать и распределять материальные, человеческие и производственные ресурсы, внедрять новые алгоритмы работы, добиваться выполнения поставленных задач точно и в срок.
На втором месте вакансия компании «УралПромБизнес» «руководитель крупных проектов». Заработная плата его составит от 100 до 120 тыс. руб. Ему предстоит организовывать исполнение проектов «под ключ» по направлению «Энергетика, автоматизация», координировать деятельность в рамках своего направления по проекту между подрядчиком и заказчиком, решать оперативные вопросы, согласовывать технические требования с производителями оборудования, формировать документы, презентации, участвовать в переговорах, рабочих совещаниях и т.д. Кандидат должен иметь высшее образование, опыт работы от трех до шести лет в проектах нефтегазовой отрасли.
На третьем месте вакансия «Старший разработчик программного обеспечения» группы компаний «Госстрой». Специалисту, имеющему высшее образование, и опыт работы от 1 года, предлагают заработную плату в размере от 80 тыс. руб. Ему предстоит разрабатывать программное обеспечение, планировать работу, распределять задачи между подчиненными, разрабатывать программное обеспечение, организовывать его тестирование и техническую поддержку.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
28.11.2016 // ПУЛЬС
Уфаводоканал задолжал за электричество четверть миллиарда рублей
28.11.2016 // ФОТОФАКТ
В Сипайлово земля "ушла из под ног"
28.11.2016 // СЕГО ДНЯ
Путин уволил чиновников, нарушивших его запрет и вступивших в РАН
28.11.2016 // ХРОНОГРАФ
Чиновникам, не организовавшим перевозку детей в школу в Бурзяне, объявлен выговор
28.11.2016 // СПОРТ
Рустэм Хамитов: Бюджет ФК «Уфа» - более одного миллиарда рублей
28.11.2016 // ПЕРСОНА
Владимир Спеле назначен председателем Госкомитета Башкирии по делам юстиции
28.11.2016 // 5-Я КОЛОНКА
Patria o Perestroyka?
28.11.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Музыканты из Уфы посвятили песню Фиделю Кастро
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте