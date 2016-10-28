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ПУЛЬС

«Русагротранс» предложил региональным аграриям торговать на бирже

Наталья КУЗНЕЦОВА // 28.10.2016
Производителям зерна и трейдерам дадут доступ к федеральной торговой площадке.

Фото: tvgold-online.ru

Аграрии Башкирии в скором времени могут начать продавать свое зерно на федеральным биржах. Сегодня они приняли участие в семинаре на эту тему «Московской биржи», «Русагротранса» и финансового ателье "GrottBjorn". Всего трансляция велась в 13 российских городах.

Производителям зерна предлагают принципиально новый механизм продажи своей продукции. Продавец предоставляет свой товар на хранение в элеватор, аккредитованный банком НКЦ. После проведения торгов биржа может организовать доставку зерна ж/д транспортом. Грузы доставляет «Национальная логистическая компания». Преимущество работы по такому механизму,  как пояснили спикеры вебинара, в снижении рисков за счет наличия центрального контрагента.

На сегодня уже аккредитовано 22 элеватора, на очереди еще более 20-ти. Доступ к электронным торгам пока имеют 14 российских компаний.

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