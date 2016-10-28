28 октября, пятница
ПУЛЬС

Главой Кумертау вновь стал Борис Беляев

Ольга КОРЗИК // 28.10.2016
За него проголосовали все депутаты совета городского округа

Фото: Пресс-служба администрации ГО город Кумертау

Сегодня, 28 октября, в Кумертау на заседании совета городского округа был избран глава администрации. Как следует из сообщения на официальном сайте администрации города, им снова стал Борис Беляев. За него все депутаты проголосовали единогласно. Также на эту должность претендовали директор МАУ «Агентство по развитию территории» Александр Дмитриев и заместитель главы администрации по строительству, ЖКХ и инфраструктуре Юрий Куров.

Борис Беляев родился в 1976 году в Кумертау. Имеет два высших образования: закончил Уфимский государственный авиационный технический университет по специальности «автоматизация технологических процессов и производств» и Башкирский государственный аграрный университет по специальности «экономика и управление аграрным производством».

С 1999 по 2002 работал начальником юридического отдела, заместителем директора по экономической безопасности Ермолаевского спирто-водочного комбината "Куюргаза".

С 2002 по 2009 - начальник Кумертауского ГУФПС - филиал УФПС РБ, начальник ОСП Кумертауский почтамт Управления Федеральной почтовой связи Республики Башкортостан - филиал ФГУП "Почта России";

2009 – 2010 первый заместитель главы Администрации городского округа город Кумертау РБ.

С 2010 -глава Администрации городского округа город Кумертау РБ.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ПУЛЬС

28.10.2016
«Роснефть» подала в ФАС заявку о выкупе 100 процентов ПАО «Башнефть»
Вице-президент "Роснефти" Михаил Леонтьев объяснил этот шаг.

28.10.2016
В Башкирии прожиточный минимум для пенсионеров увеличили на 173 рубля
В следующем году все пособия будут рассчитываться по новой базовой сумме.

28.10.2016
«Роснефть» досрочно расторгла часть контрактов «Башнефти»
Речь идет о контрактах с «Лукойлом».

27.10.2016
«Башнефть» планирует увеличить добычу нефти до 21,5 млн тонн
Об этом сообщил глава минэкономразвития Башкирии Сергей Новиков.

27.10.2016
Heineken может закрыть пивзавод в Стерлитамаке
Об этом сегодня заявила председатель бюджетного комитета Госсобрания Башкирии Рузалия Хисматуллина.

27.10.2016
В Башкирии могут сократить расходы на экономику, ЖКХ и здравоохранение
Принят бюджет на три года в первом чтении.

26.10.2016
На «Уфавите» более миллиарда ушло на новые производства
Об этом рассказал генеральный директор предприятия Владимир Крейман.

26.10.2016
В Башкирии планируют выпускать аналог «Ботокса»
Об этом главе региона рассказал и.о. генерального директора НПО «Микроген» Кирилл Гайдаш.

26.10.2016
Пенсионный фонд «Башкортостан» лишили лицензии
Для решения судьбы своих накоплений вкладчикам необходимо обратиться в Пенсионный фонд России.

26.10.2016
В Башкирии на местные инициативы направлено более 450 миллионов
В Башкирии на местные инициативы направлено более 450 миллионов.

25.10.2016
Рустэм Хамитов: С инвесторами приходится работать в ручном режиме
По мнению главы Башкирии, отечественные инвесторы ответственнее зарубежных.

24.10.2016
На содержание дорог в Башкирии выделят более 4 миллиардов рублей
Эти деньги направят на дороги в 46 районах республики.

24.10.2016
Бюджет Башкирии на 1 октября исполнен с превышением на 5 процентов
Главный источник дохода – налоги с физических лиц.

22.10.2016
«Башнефть» размещает биржевые облигации на 5 миллиардов рублей
Выплата доходов по обязательствам будет производится в безналичном порядке до октября 2022 года

22.10.2016
В России вводится «налог на тунеядство»
Его сумма может составит 20 тысяч рублей в год

22.10.2016
Доля «Роснефти» на мировом рынке после покупки "Башнефти" выросла до 5,4%
Об этом сообщил руководитель нефтяной компании Игорь Сечин

21.10.2016
Рустэм Хамитов: В Башкирии нужно построить ГЭС выше Павловки
Об этом глава региона сообщил на Российском энергетическом форуме в Уфе.

21.10.2016
Министр энергетики России назвал Уфу столицей инноваций
В республике производится высокотехнологичное оборудование для отрасли

21.10.2016
Хамитов: Мы не обсуждали с «Роснефтью» продажу блокпакета акций «Башнефти»
Об этом рассказал глава региона на Энергетическом форуме в Уфе.


5-Я КОЛОНКА

Кандидат экономических наук Рустем Шайахметов рассуждает о том, что важнее - пиво или здоровье нации.

ФОТОФАКТ
Фотофакт: В Уфе увидели танки

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"