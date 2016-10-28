Главой Кумертау вновь стал Борис Беляев

Ольга КОРЗИК

За него проголосовали все депутаты совета городского округа

Фото: Пресс-служба администрации ГО город Кумертау

Сегодня, 28 октября, в Кумертау на заседании совета городского округа был избран глава администрации. Как следует из сообщения на официальном сайте администрации города, им снова стал Борис Беляев. За него все депутаты проголосовали единогласно. Также на эту должность претендовали директор МАУ «Агентство по развитию территории» Александр Дмитриев и заместитель главы администрации по строительству, ЖКХ и инфраструктуре Юрий Куров.

Борис Беляев родился в 1976 году в Кумертау. Имеет два высших образования: закончил Уфимский государственный авиационный технический университет по специальности «автоматизация технологических процессов и производств» и Башкирский государственный аграрный университет по специальности «экономика и управление аграрным производством».

С 1999 по 2002 работал начальником юридического отдела, заместителем директора по экономической безопасности Ермолаевского спирто-водочного комбината "Куюргаза".

С 2002 по 2009 - начальник Кумертауского ГУФПС - филиал УФПС РБ, начальник ОСП Кумертауский почтамт Управления Федеральной почтовой связи Республики Башкортостан - филиал ФГУП "Почта России";

2009 – 2010 первый заместитель главы Администрации городского округа город Кумертау РБ.

С 2010 -глава Администрации городского округа город Кумертау РБ.