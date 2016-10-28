«Роснефть» подала в ФАС заявку о выкупе 100 процентов ПАО «Башнефть»

Ольга КОРЗИК

Вице-президент "Роснефти" Михаил Леонтьев объяснил этот шаг

Федеральная антимонопольная служба России получила заявку «Роснефти» на увеличение доли в «Башнефти» до 100%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на замглавы ведомства Анатолия Голомзина.

- На днях буквально... Скорей всего, в месячный срок будет рассмотрена (заявка "Роснефти" - ред.), - сказал Голомолзин, утвердительно ответив на вопрос о получении заявки "Роснефти" на 100% "Башнефти".

Голомзин пояснил, что согласно законодательству, такие заявки должны рассматриваться в течение месяца. Однако, при необходимости он может быть продлен.

- Не думаю, что есть необходимость для дополнительного проведения анализа,- цитирует его слова издание.

Вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев подтвердил РБК, что компания подала заявку в ФАС.

- Речь идет о формальном действии со стороны компании для того, чтобы иметь возможность и право на покупку любой другой меньшей доли в «Башнефти», чем та, что «Роснефть» уже приобрела по распоряжению правительства, — цитирует издание его слова.

Напомним, что в октябре «Роснефть» купила 50,07% акций «Башнефи» за 329,7 млрд руб. Еще 25% акций компании принадлежит правительству Башкирии. Глава региона Рустэм Хамитов сообщал о том, что республиканский пакет акций «Башнефти» продан не будет.

Глава ФАС Игорь Артемьев ранее говорил, что служба при рассмотрении ходатайства "Роснефти" в рамках покупки "Башнефти", скорее всего, сформулирует предписание с продажей АЗС в Башкирии и Татарстане.