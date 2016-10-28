В Башкирии прожиточный минимум для пенсионеров увеличили на 173 рубля

Наталья КУЗНЕЦОВА

В следующем году все пособия будут рассчитываться по новой базовой сумме.

Прожиточный минимум для пенсионеров на 2017 год увеличен на 173 рубля. Согласно закону, принятому вчера Госсобранием-Курултаем Башкортостана он составит 8015 рублей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации республики.

Установленная сумма будет основой для расчета всех социальных доплат для пожилых людей. Если доход пенсионера ниже этого уровня, разницу доплачивает государство.

По России прожиточный минимум для этой категории граждан установлен в размере 8566 рублей. Поэтому реализация закона не потребует дополнительных трат из регионального бюджета.