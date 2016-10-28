«Роснефть» досрочно расторгла часть контрактов «Башнефти»

Ольга КОРЗИК

Речь идет о контрактах с «Лукойлом».

Фото: Кристина Дейнеко

«Ронефть» обратилась к «Лукойлу» с предложением о досрочном расторжении соглашения о поставках нефти компании «Башнефть» и встречной поставке нефтепродуктов трейдинговой дочке «Лукойла» компании Litasco, сообщают РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя «Роснефти».

- "Роснефть" обратилась с предложением о досрочном расторжении соглашения с "Лукойлом" по поставкам нефти и встречной поставке нефтепродуктов в адрес Litasco. Данное предложение было поддержано со стороны "Лукойла", в настоящее время компании работают над оформлением юридической документации для закрытия договоров. Добровольное расторжение контракта не предусматривает штрафные санкции для какой-либо из сторон указанной сделки", — цитирует издание слова своего собеседника.

В конце июля прошлого года «Башнефть» сообщила о том, что заключила договор о продаже нефтепродуктов на экспорт компании Litasco на сумму до 193,9 млрд руб. Контракт был заключен до конца января 2017 года, с возможностью пролонгации до 31 июля 2018 года.

Также "Башнефть" договорилась о покупке нефти у компании "Лукойл-Резервнефтепродукт" на сумму до 192 млрд руб. Договор поставки нефти действует до 31 января 2017 года с возможностью пролонгации до 31 июля 2018 года.

"Роснефть" в октябре закрыла сделку по покупке 50,0755% акций "Башнефти" у государства за 329,7 млрд руб.