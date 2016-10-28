|
28 октября, пятница
|
ПУЛЬС
«Роснефть» досрочно расторгла часть контрактов «Башнефти»// 28.10.2016
Речь идет о контрактах с «Лукойлом».
Фото: Кристина Дейнеко
«Ронефть» обратилась к «Лукойлу» с предложением о досрочном расторжении соглашения о поставках нефти компании «Башнефть» и встречной поставке нефтепродуктов трейдинговой дочке «Лукойла» компании Litasco, сообщают РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя «Роснефти».
- "Роснефть" обратилась с предложением о досрочном расторжении соглашения с "Лукойлом" по поставкам нефти и встречной поставке нефтепродуктов в адрес Litasco. Данное предложение было поддержано со стороны "Лукойла", в настоящее время компании работают над оформлением юридической документации для закрытия договоров. Добровольное расторжение контракта не предусматривает штрафные санкции для какой-либо из сторон указанной сделки", — цитирует издание слова своего собеседника.
В конце июля прошлого года «Башнефть» сообщила о том, что заключила договор о продаже нефтепродуктов на экспорт компании Litasco на сумму до 193,9 млрд руб. Контракт был заключен до конца января 2017 года, с возможностью пролонгации до 31 июля 2018 года.
Также "Башнефть" договорилась о покупке нефти у компании "Лукойл-Резервнефтепродукт" на сумму до 192 млрд руб. Договор поставки нефти действует до 31 января 2017 года с возможностью пролонгации до 31 июля 2018 года.
"Роснефть" в октябре закрыла сделку по покупке 50,0755% акций "Башнефти" у государства за 329,7 млрд руб.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
28.10.2016 // СЕГО ДНЯ
Уфимцы выбирают чистовую отделку в Зеленой роще
28.10.2016 // ХРОНОГРАФ
Депутатов Госдумы от Башкирии попросили активизироваться
28.10.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Депутаты Госсобрания хотят лишить многодетные семьи земельных участков
27.10.2016 // 5-Я КОЛОНКА
Подарки башкирских депутатов пивным компаниям
27.10.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Проверка слуха: Хамитов встряхнет строительный комплекс?
27.10.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Жилье бизнес-класса в Зеленой роще стало доступнее
5-Я КОЛОНКА
Кандидат экономических наук Рустем Шайахметов рассуждает о том, что важнее - пиво или здоровье нации.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте