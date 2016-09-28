Убытки уфимских коммунальщиков превысили четверть миллиарда

Константин КЛИМОВ

Перед началом нового коммунального сезона мы подсчитали на сколько рентабельна сфера ЖКХ в Уфе

Фото: newsler.ru

Мэр Уфы Ирек Ялалов дал старт отопительному сезону, а это значит, что у управлений жилищно-коммунального хозяйства (УЖХ), начинается горячая пора. Многие считают, что тарифы на коммунальные услуги сильно завышены, но тем не менее убыточность УЖХ с каждым годом только растёт.

По данным Росстата, за прошлый год общий убыток компаний, работающих в сфере коммунального хозяйства в Уфе, составил 253 миллиона рублей. Из них самых «выдающихся» результатов достигли специалисты Советского УЖХ, их компания по итогам прошлого года ушла в минус на 166 миллионов рублей. На втором месте Орджоникидзевский район – 48 млн убытка, и на третьем - УЖХ Сипайловский – 18,4 млн. У остальных районных УЖХ убытки не превышают 10 млн рублей. Единственный кому удалось заработать в 2015 году - это УЖХ Кировского района Уфы.

Помимо убытков УЖХ имеют долги перед ресурсоснабжающими организациями. Так по состоянию на первое августа, общий долг уфимских жилищников перед «БашРТС» (Башкирские распределительные тепловые сети) за тепловую энергию и горячую воду составил почти 2 млрд рублей. Рекордсменом со знаком минус стало УЖХ Орджоникидзевского района накопившее 636 миллионов долгов.