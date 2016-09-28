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ПУЛЬС

Минэнерго рассматривает вариант продажи пакета «Башнефти» на бирже - Интерфакс

Наталья КУЗНЕЦОВА // 28.09.2016
Таким образом ведомство пополнить бюджет страны и повысить капитализацию актива.

Фото: neg-ufa.ru

Профильные ведомства России обсудили варианты продажи госпакета» «Башнефти» в случае окончательного отказа от его реализации стратегу. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Уфа» со ссылкой на «Интерфакс-АНИ»

- Одной из идей, предложенных Минэнерго, является продажа пакета на бирже, - говорится в сообщении. - При этом речь идет не обязательно о продаже только десяти процентов голосующих акций, как ранее предлагала сама «Башнефть». Допускается вариант, например, продажи «Башнефтью» квазиказначейских (образованных в результате перемещения собственных акций эмитента на баланс своих дочерних компаний – прим.ред.) акций.

Как пояснил один из собеседников агентства, при биржевой сделке обеспечивается поступление денег в бюджет, а также повышается капитализация актива. В Миэкономразвития и Минэнерго РФ не комментируют информацию.

Государству принадлежит 60,16 процента голосующих акций (50,08 процента уставного капитала) «Башнефти», Башкирии — 25,79 процента голосующих акций (25 процентов уставного капитала). Приватизация компании должна была состояться до конца текущего года, но была отложена на неопределенный срок. Одной из возможных причин переноса называется нежелание правительства продавать актив на низком рынке. Кроме того, активным противником продажи доли государства в «Башнефти» является глава Башкирии Рустэм Хамитов, предлагавший отложить ее приватизацию. 

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