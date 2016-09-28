28 сентября, среда
ПУЛЬС

Кумертаускую ТЭЦ продали свердловской энергогазовой компании

Наталья КУЗНЕЦОВА // 28.09.2016
Сумма сделки составила порядка 85 миллионов рублей.

Фото: energyland.info

Башкирская генерирующая компания (входит в «Интер РАО» - прим.ред.) продала на аукционе Кумертаускую ТЭЦ. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Уфа» со ссылкой на данные портала b2b. «Свердловская энергогазовая компания» купила ТЭЦ за 84,7 миллиона рублей, что на 7,7 миллиона больше стартовой цены.

Кумертауская ТЭЦ была введена в 1954 году. На сегодня это единственная станция в энергосистеме Башкирии, которая с момента пуска использует в качестве топлива уголь. Станция снабжает теплом и электроэнергией Кумертау. Установленная электрическая мощность — 120 МВт, тепловая — 328 Гкал/ч.

«Свердловская энергогазовая компания» образовано в Екатеринбурге в 2006 году. Осуществляет поставку электрической энергии и мощности потребителям по свободным договорам, приобретая электрическую энергию на оптовом и розничном рынках. Выручка за прошлый год составила более 4,4 миллиарда рублей, чистая прибыль — 1,8 миллиона рублей.
 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ПУЛЬС

28.09.2016
Минэнерго рассматривает вариант продажи пакета «Башнефти» на бирже - Интерфакс
Таким образом ведомство пополнить бюджет страны и повысить капитализацию актива.

28.09.2016
Рустэм Хамитов: В аграрном секторе Башкирии главная проблема - засуха
Глава региона провел заседание Совета по науке

27.09.2016
Убыток Башавтотранса в 2015 году превысил полмиллиарда рублей
По данным Росстата «Башавтотранс» продолжает работать в убыток

26.09.2016
Из Уфы можно будет напрямую улететь в Бангкок, Камрань и Пхукет
Планируется что рейсы будут производиться раз в 12 дней

23.09.2016
Минфин оценил государственные акции «Башнефти» и «Роснефти» в триллион
Глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что оценивает «Башнефть» и «Роснефть» в 1 трлн рублей.

23.09.2016
ОНФ: Нужно легализовать самозанятых россиян, которые хотят работать честно
Это поможет снизить теневую занятость в стране, считают активисты.

23.09.2016
Глава Госстроя Башкирии рекомендовал покупать жилье в этом году
На рынке сейчас самые благоприятные цены

23.09.2016
В Башкирии в октябре стартует своя программа по ипотеке
А до завершения федеральной программы еще остается три месяца.

23.09.2016
В Башкирии приватизируют санатории «Зеленая роща», «Танып» и «Карагай»
Минземимущества опубликовало приказы об условиях приватизации этих санаториев.

22.09.2016
В перечень приоритетных инвестпроектов Башкирии вошли три проекта
В правительстве прошло заседание комиссии по поддержке приоритетных инвестпроектов.

22.09.2016
В дорожном ведомстве Башкирии объяснили, зачем республике нужны платные трассы
По словам замруководителя управления, у таких проектов сразу несколько плюсов.

22.09.2016
Владимир Путин: К 2018 году нужно привести в порядок 50% городских дорог
Владимир Путин провёл заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

21.09.2016
Аэропорт «Уфа» реконструирует терминал внутренних линий
Проект представлен сегодня на транспортном форуме в Уфе.

21.09.2016
Башкирия получит около 640 миллионов на лекарства
Сумма определена постановлением российского правительства.

21.09.2016
В Башкирии болезни органов дыхания приводят к смерти чаще, чем в России
Проблему смертности пульмонологи республики обсудили на конференции в Уфе.

21.09.2016
Аналитики Standard & Poor's оценили кредитный рейтинг Уфы
Прогноз города по финансовым показателям остается стабильным.

20.09.2016
Минфин России может увеличить ставку НДС до 20 процентов и понизить страховые взносы
Таким образом, в ведомстве хотят увеличить доходность бюджета.

20.09.2016
В Башкирии потенциальные банкроты моложе, чем в России
В регионе этот возраст - 36,6 лет.

21.09.2016 // ПОЛЕЗНО
Где в Уфе едят VIPы?


5-Я КОЛОНКА

Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева вспоминает гастроли Вахтанговского театра.

Вопрос дня

Как вы считаете, влияет ли на результаты выборов пресловутый административный ресурс?

Нет, не влияет
Сейчас не влияет так сильно, как раньше
Влияет: результат выборов определяется в администрации городов и районов
Влияет в какой-то степени, но главное - что решит избиратель
Не знаю - не хожу на выборы
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"