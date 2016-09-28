Кумертаускую ТЭЦ продали свердловской энергогазовой компании

Наталья КУЗНЕЦОВА

Сумма сделки составила порядка 85 миллионов рублей.

Фото: energyland.info

Башкирская генерирующая компания (входит в «Интер РАО» - прим.ред.) продала на аукционе Кумертаускую ТЭЦ. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Уфа» со ссылкой на данные портала b2b. «Свердловская энергогазовая компания» купила ТЭЦ за 84,7 миллиона рублей, что на 7,7 миллиона больше стартовой цены.

Кумертауская ТЭЦ была введена в 1954 году. На сегодня это единственная станция в энергосистеме Башкирии, которая с момента пуска использует в качестве топлива уголь. Станция снабжает теплом и электроэнергией Кумертау. Установленная электрическая мощность — 120 МВт, тепловая — 328 Гкал/ч.

«Свердловская энергогазовая компания» образовано в Екатеринбурге в 2006 году. Осуществляет поставку электрической энергии и мощности потребителям по свободным договорам, приобретая электрическую энергию на оптовом и розничном рынках. Выручка за прошлый год составила более 4,4 миллиарда рублей, чистая прибыль — 1,8 миллиона рублей.

