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ПУЛЬС
Рустэм Хамитов: В аграрном секторе Башкирии главная проблема засуха// 28.09.2016
Глава региона провел заседание Совета по науке
Фото: пресс-службы главы Башкирии
На сельхозпроизводство всё активнее влияют пресловутые «неблагоприятные погодно-климатические факторы». Так было всегда, но в последние годы это влияние ощущается всё сильнее. Об этом глава Башкирии заявил во время заседания Совета по науке. По его мнению, урожаи губит засуха. В засушливые годы республика недополучает порядка 1,5 млн, а иногда даже 2 млн тонн зерна.
Еще одна проблема аграрного сектора – сохранение плодородия почвы, сохранения пахотных земель. По словам главы региона пятая часть (20 процентов) всей площади республиканской пашни – а это почти 700 тысяч га – имеет низкое содержание гумуса. Это в том числе результат непрофессионализма, неправильного выбора технологий, безответственного отношения к земле.
При этом в Башкирии уже есть примеры внедрения в хозяйствах республики сберегающей системы земледелия.
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