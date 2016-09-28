Рустэм Хамитов: В аграрном секторе Башкирии главная проблема засуха

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Глава региона провел заседание Совета по науке

Фото: пресс-службы главы Башкирии

На сельхозпроизводство всё активнее влияют пресловутые «неблагоприятные погодно-климатические факторы». Так было всегда, но в последние годы это влияние ощущается всё сильнее. Об этом глава Башкирии заявил во время заседания Совета по науке. По его мнению, урожаи губит засуха. В засушливые годы республика недополучает порядка 1,5 млн, а иногда даже 2 млн тонн зерна.

- Значит, надо внедрять в агропроизводство такие технологии, которые позволяют получать стабильный урожай зерновых, кормовых культур в любых погодных условиях. Это очевидно, и альтернативы здесь нет, - отметил Рустэм Хамитов.

Еще одна проблема аграрного сектора – сохранение плодородия почвы, сохранения пахотных земель. По словам главы региона пятая часть (20 процентов) всей площади республиканской пашни – а это почти 700 тысяч га – имеет низкое содержание гумуса. Это в том числе результат непрофессионализма, неправильного выбора технологий, безответственного отношения к земле.

При этом в Башкирии уже есть примеры внедрения в хозяйствах республики сберегающей системы земледелия.