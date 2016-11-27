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ПУЛЬС
Башкирия вошла в ТОП-10 регионов России по продажам легковых автомобилей// 27.11.2016
Республика уступила Татарстану, Краснодарскому краю и Самарской области.
Фото: prodam22.ru
Башкирия заняла седьмое место в рейтинге российских регионов по продажам леговых автомобилей. Исследование провело аналитическое агентство "Автостат". Как следует из сообщения на официальном сайте компании, за десять месяцев этого года в республике продано 34,2 тысяч машин, что на 0,8 процента больше аналогичного периода прошлого года.
Среди нестоличных субъектов Башкирия уступила Татарстану, Кранодарскому краю и Самарской области. Эти регионы заняли четвертое, пятое и шестое места соответственно. Первое и второе места традиционно заняли Москва и Московская область, на которые приходится более четверти всех продаж в России. Здесь продано 163,6 и 77,3 тысяи автомобилей. Это меньше, чем в прошлом году, но не помешало субъектам остаться на первом месте. На третьей позиции - Санкт-Петербург.
В целом по стране в этом году эксперты констатируют уменьшение числа продаж на 7,5 процента.
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