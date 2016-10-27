27 октября, четверг
ПУЛЬС

«Башнефть» планирует увеличить добычу нефти до 21,5 млн тонн

Ольга КОРЗИК // 27.10.2016
Об этом сообщил глава минэкономразвития Башкирии Сергей Новиков.

Фото: https://economy.bashkortostan.ru

«Башнефть» к 2019 году планирует увеличить добычу нефти до 21,5 млн тонн, сообщает ТАСС со ссылкой на главу минэкономразвития Башкирии Сергея Новикова.

- Уровень добычи нефти к 2019 году увеличится до 21,5 млн тонн при 19,9 млн в 2015 году. На положительную динамику данного показателя повлияет поддержание добычи и максимальное раскрытие потенциала действующих месторождений "Башнефти". Основную часть нефти, то есть 70%, как и ранее, планируется добывать на территории республики, - цитирует издание его слова.

Компания в последние годы наращивает добычу нефти на зрелых месторождениях: в 2015 году – на 11,9% до 19,9 млн тонн, в 2016 году планируется 20,3 млн тонн.

 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ПУЛЬС

27.10.2016
Heineken может закрыть пивзавод в Стерлитамаке
Об этом сегодня заявила председатель бюджетного комитета Госсобрания Башкирии Рузалия Хисматуллина.

27.10.2016
В Башкирии могут сократить расходы на экономику, ЖКХ и здравоохранение
Принят бюджет на три года в первом чтении.

26.10.2016
На «Уфавите» более миллиарда ушло на новые производства
Об этом рассказал генеральный директор предприятия Владимир Крейман.

26.10.2016
В Башкирии планируют выпускать аналог «Ботокса»
Об этом главе региона рассказал и.о. генерального директора НПО «Микроген» Кирилл Гайдаш.

26.10.2016
Пенсионный фонд «Башкортостан» лишили лицензии
Для решения судьбы своих накоплений вкладчикам необходимо обратиться в Пенсионный фонд России.

26.10.2016
В Башкирии на местные инициативы направлено более 450 миллионов
В Башкирии на местные инициативы направлено более 450 миллионов.

25.10.2016
Рустэм Хамитов: С инвесторами приходится работать в ручном режиме
По мнению главы Башкирии, отечественные инвесторы ответственнее зарубежных.

24.10.2016
На содержание дорог в Башкирии выделят более 4 миллиардов рублей
Эти деньги направят на дороги в 46 районах республики.

24.10.2016
Бюджет Башкирии на 1 октября исполнен с превышением на 5 процентов
Главный источник дохода – налоги с физических лиц.

22.10.2016
«Башнефть» размещает биржевые облигации на 5 миллиардов рублей
Выплата доходов по обязательствам будет производится в безналичном порядке до октября 2022 года

22.10.2016
В России вводится «налог на тунеядство»
Его сумма может составит 20 тысяч рублей в год

22.10.2016
Доля «Роснефти» на мировом рынке после покупки "Башнефти" выросла до 5,4%
Об этом сообщил руководитель нефтяной компании Игорь Сечин

21.10.2016
Рустэм Хамитов: В Башкирии нужно построить ГЭС выше Павловки
Об этом глава региона сообщил на Российском энергетическом форуме в Уфе.

21.10.2016
Министр энергетики России назвал Уфу столицей инноваций
В республике производится высокотехнологичное оборудование для отрасли

21.10.2016
Хамитов: Мы не обсуждали с «Роснефтью» продажу блокпакета акций «Башнефти»
Об этом рассказал глава региона на Энергетическом форуме в Уфе.

21.10.2016
Рустэм Хамитов: В совете директоров «Башнефти» будут и представители Башкирии
По его словам, маловероятна и оптимизация кадров нефтяной компании.

21.10.2016
В Башкирии стали чаще выдавать автокредиты
В третьем квартале в республике в кредит купили 11 тысяч автомобилей.

21.10.2016
Рустэм Хамитов: Башкирии не хватает энергомощностей
Это становится причиной приостоновки инвестпроектов

21.10.2016
Из «Башнефти» вывели активы на 8 миллиардов – Сечин
В АФК «Системе» заявили, что активы были куплены по рыночной цене.


5-Я КОЛОНКА

У Башкирии заканчивается нефтяное детство, считает башкирский публицист Шамиль Валеев.

ФОТОФАКТ
Фотофакт: В Уфе увидели танки

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"