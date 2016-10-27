«Башнефть» планирует увеличить добычу нефти до 21,5 млн тонн

Ольга КОРЗИК

Об этом сообщил глава минэкономразвития Башкирии Сергей Новиков.

Фото: https://economy.bashkortostan.ru

«Башнефть» к 2019 году планирует увеличить добычу нефти до 21,5 млн тонн, сообщает ТАСС со ссылкой на главу минэкономразвития Башкирии Сергея Новикова.

- Уровень добычи нефти к 2019 году увеличится до 21,5 млн тонн при 19,9 млн в 2015 году. На положительную динамику данного показателя повлияет поддержание добычи и максимальное раскрытие потенциала действующих месторождений "Башнефти". Основную часть нефти, то есть 70%, как и ранее, планируется добывать на территории республики, - цитирует издание его слова.

Компания в последние годы наращивает добычу нефти на зрелых месторождениях: в 2015 году – на 11,9% до 19,9 млн тонн, в 2016 году планируется 20,3 млн тонн.