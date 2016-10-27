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27 октября, четверг
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ПУЛЬС
«Башнефть» планирует увеличить добычу нефти до 21,5 млн тонн// 27.10.2016
Об этом сообщил глава минэкономразвития Башкирии Сергей Новиков.
Фото: https://economy.bashkortostan.ru
«Башнефть» к 2019 году планирует увеличить добычу нефти до 21,5 млн тонн, сообщает ТАСС со ссылкой на главу минэкономразвития Башкирии Сергея Новикова.
- Уровень добычи нефти к 2019 году увеличится до 21,5 млн тонн при 19,9 млн в 2015 году. На положительную динамику данного показателя повлияет поддержание добычи и максимальное раскрытие потенциала действующих месторождений "Башнефти". Основную часть нефти, то есть 70%, как и ранее, планируется добывать на территории республики, - цитирует издание его слова.
Компания в последние годы наращивает добычу нефти на зрелых месторождениях: в 2015 году – на 11,9% до 19,9 млн тонн, в 2016 году планируется 20,3 млн тонн.
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