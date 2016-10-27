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27 октября, четверг
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ПУЛЬС
Heineken может закрыть пивзавод в Стерлитамаке// 27.10.2016
Об этом сегодня заявила председатель бюджетного комитета Госсобрания Башкирии Рузалия Хисматуллина.
Сегодня на пленарном заседании депутаты Госсобрания Башкирии отклонили законопроект, который отменял льготу по налогу на имущество двум крупным пивным компаниям.
Напомним, что в ноябре 2015 года депутаты Госсобрания Башкирии приняли закон, который освобождал предприятия по производству пива от налога на имущество. Действие данной льготы предусмотрено на трехлетний период, начиная с 1 января 2016 года. Министр финансов республики Рида Субханкулова тогда пояснила, что бюджет Башкирии имеет большие потери в связи с тем, что снижается производство пива почти на 30%.
- При этом пивоваренное производство в России сейчас находится в кризисе. За последние несколько лет в стране закрыто 11 пивных заводов. Производство пива сократилось на 35 %. Компания Heineken с 1 января закрывает свой завод в Калининграде и рассматривает вопрос закрытия пивного комбината и в Стерлитамаке, - сказала Рузалия Хисматуллина.
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