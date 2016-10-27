Heineken может закрыть пивзавод в Стерлитамаке

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Об этом сегодня заявила председатель бюджетного комитета Госсобрания Башкирии Рузалия Хисматуллина.

Сегодня на пленарном заседании депутаты Госсобрания Башкирии отклонили законопроект, который отменял льготу по налогу на имущество двум крупным пивным компаниям.

Напомним, что в ноябре 2015 года депутаты Госсобрания Башкирии приняли закон, который освобождал предприятия по производству пива от налога на имущество. Действие данной льготы предусмотрено на трехлетний период, начиная с 1 января 2016 года. Министр финансов республики Рида Субханкулова тогда пояснила, что бюджет Башкирии имеет большие потери в связи с тем, что снижается производство пива почти на 30%.



- В 2015 году республика потеряла около 1,5 млрд рублей акцизов на пиво. В хорошие годы (регион) от пива получал до 6 млрд рублей, в этом году мы ожидаем около четырех, - отметила во время рассмотрения данной инициативы министр финансов региона.



Напомним, что «пивной» закон освободил от уплаты налога на имущество два предприятия – турецкий Efes с производствомт в Уфе и голландский Heineken в Стерлитамаке. Депутат Рамиль Бигнов предлагал отменить эти льготы. Однако сегодня председатель бюджетного комитета парламента Рузалия Хисматуллина сказала, что эта мера была принята для того, чтобы эти два завода не ушли из Башкирии. Тем более они входят в ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков.

- При этом пивоваренное производство в России сейчас находится в кризисе. За последние несколько лет в стране закрыто 11 пивных заводов. Производство пива сократилось на 35 %. Компания Heineken с 1 января закрывает свой завод в Калининграде и рассматривает вопрос закрытия пивного комбината и в Стерлитамаке, - сказала Рузалия Хисматуллина.