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ПУЛЬС

В Башкирии могут сократить расходы на экономику, ЖКХ и здравоохранение

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 27.10.2016
Принят бюджет на три года в первом чтении.

Фото: Кристина Дейнеко

Сегодня на пленарном заседании депутаты Госсобрания Башкирии приступили к рассмотрению пакета бюджетных документов.  Об основных параметрах бюджета на 2017-2019 годы рассказала министр финансов республики Рида Субханкулова.

- Доходы бюджета региона на 2017 год определены в сумме 114,4 млрд рублей, в 2018 году – 117,3 млрд рублей, в 2019 году – 120,8 млрд рублей, - отчиталась Рида Субханкулова. - Расходы в 2017 году прогнозируются в объеме 123,9 млрд рублей, в 2018 году – 126,3 млрд рублей, в 2019 году – 129,3 млрд рублей.

Основные источники пополнения регионального бюджета останутся прежними: это налоги на прибыль организаций и на доходы физических лиц, акцизы, имущественные налоги и доходы от использования государственного имущества.
В структуре расходов традиционно преобладает социальная составляющая – порядка 70 процентов. 
Дефицит будет снижаться от 9,5 млрд рублей в 2017 году, до 9 млрд рублей в 2018 году и 8,5 млрд рублей в 2019 году.

Надо подчеркнуть, что в проекте бюджета на 2017 год почти в полтора раза сокращаются расходы на национальную экономику по сравнению с 2016 годом. На 6 миллиардов сокращаются социальные расходы. Также меньше планируется выделить денег на поддержку здравоохранения, культуры и кинематографии. Расходы на здравоохранение планируется сократить на 2,5 миллиарда рублей

На полтора миллиарда будут сокращены расходы на ЖКХ. Недосчитаются государственной поддержки и региональные СМИ.

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