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ПУЛЬС
Убыток Башавтотранса в 2015 году превысил полмиллиарда рублей// 27.09.2016
По данным Росстата «Башавтотранс» продолжает работать в убыток
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
В базе данных «Спарк-интерфакс» появились данные финансовой отчётности одного из самых крупных госпредприятий за 2015 год. Из отчётности следует, что «Башавтотранс» закрыл 2015 год с минусом в 511 млн рублей. По данным за 2014 год, убыток компании был всего 57 миллионов рублей.
Стоит отметить, что «Башавтотранс» планово-убыточное предприятие. Основным видом деятельности ГУПа, является осуществление пассажирских перевозок на территории Башкирии. При этом назначение маршрутов не всегда происходит по мотивам экономической целесообразности, зачастую «Башавтотранс» выполняет рейсы в отдалённые деревни, только для того чтобы у жителей было сообщение с районными центрами, не обращая внимание на востребованность маршрута.
Справедливости ради стоит добавить, что другие транспортные компании Башкирии, так же сработали в минус. Например, управление электротранспорта Уфы закрыло 2015 год с минусом в 97 млн рублей (в 2014 году убыток составил 293,5 млн.)
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