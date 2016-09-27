Убыток Башавтотранса в 2015 году превысил полмиллиарда рублей

Константин КЛИМОВ

По данным Росстата «Башавтотранс» продолжает работать в убыток

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

В базе данных «Спарк-интерфакс» появились данные финансовой отчётности одного из самых крупных госпредприятий за 2015 год. Из отчётности следует, что «Башавтотранс» закрыл 2015 год с минусом в 511 млн рублей. По данным за 2014 год, убыток компании был всего 57 миллионов рублей.

Стоит отметить, что «Башавтотранс» планово-убыточное предприятие. Основным видом деятельности ГУПа, является осуществление пассажирских перевозок на территории Башкирии. При этом назначение маршрутов не всегда происходит по мотивам экономической целесообразности, зачастую «Башавтотранс» выполняет рейсы в отдалённые деревни, только для того чтобы у жителей было сообщение с районными центрами, не обращая внимание на востребованность маршрута.

Справедливости ради стоит добавить, что другие транспортные компании Башкирии, так же сработали в минус. Например, управление электротранспорта Уфы закрыло 2015 год с минусом в 97 млн рублей (в 2014 году убыток составил 293,5 млн.)