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27 августа, суббота
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ПУЛЬС
Владимир Путин уволил замминистра МВД Башкирии// 27.08.2016
Указ об этом подписан 26 августа.
Фото: http://www.ksmvdrb.ru/
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увольнении с должности заместителя министра внутренних дел РБ генерал-майора полиции Вячеслава Андреева. Указ об этом подписан 26 августа. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Причина такого решения не уточняется, как и имя нового замминистра.
Полковник полиции Андреев Вячеслав Николаевич родился 24 сентября 1963 года в Свердловской области. Образование высшее – в 1991 году окончил Волгоградский государственный институт физической культуры, в 2006 году – Ленинградский государственный университет. В органах внутренних дел с ноября 1992 года. С сентября 2009 года – начальник оперативно-розыскной части уголовного розыска №2 УВД по Магаданской области. 17 июня 2011 года назначен на должность начальника оперативно-разыскной части уголовного розыска УМВД России по Магаданской области. С сентября 2013 года работает в Башкирии.
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