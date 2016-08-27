27 августа, суббота
ПУЛЬС

Владимир Путин уволил замминистра МВД Башкирии

Ольга КОРЗИК // 27.08.2016
Указ об этом подписан 26 августа.

Фото: http://www.ksmvdrb.ru/

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увольнении с должности заместителя министра внутренних дел РБ генерал-майора полиции Вячеслава Андреева. Указ об этом подписан 26 августа. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Причина такого решения не уточняется, как и имя нового замминистра.

Полковник полиции Андреев Вячеслав Николаевич родился 24 сентября 1963 года в Свердловской области. Образование высшее – в 1991 году окончил Волгоградский государственный институт физической культуры, в 2006 году – Ленинградский государственный университет. В органах внутренних дел с ноября 1992 года. С сентября 2009 года – начальник оперативно-розыскной части уголовного розыска №2 УВД по Магаданской области. 17 июня 2011 года назначен на должность начальника оперативно-разыскной части уголовного розыска УМВД России по Магаданской области. С сентября 2013 года работает в Башкирии. 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ПУЛЬС

26.08.2016
В Башкирии со следующей недели могут начать выдавать полисы ОСАГО по новой системе
Об этом сообщил премьер-министр республики Рустэм Марданов.

26.08.2016
Алексей Улюкаев: Госпакет «Башнефти» могут продать несколькими лотами
Министр экономического развития России заявил об этом журналистам.

25.08.2016
Стало известно, на какие социальные объекты в Башкирии ушли деньги «Башнефти»
На их финансирование направлено 1,5 млрд рублей.

25.08.2016
Коммунальные платежи: насколько изменились счета
«Медиакорсеть» проанализировала, как изменились платежки за коммуналку.

25.08.2016
Стало известно, на что уходят социальные выплаты «Башнефти»
Компания отправила в правительство отчет о тратах на благотворительность.

25.08.2016
В Уфе в этом году отремонтировали 80 образовательных организаций
На эти цели потрачено сто миллионов рублей.

25.08.2016
Рустэм Хамитов: «Экономить надо грамотно»
По его словам, слишком увлекаться оптимизацией — неправильно.

25.08.2016
Рустэм Хамитов предложил крупным предприятиям готовиться к 100-летию Башкирии
Об этом он сказал на заседании правительства.

25.08.2016
Рустэм Хамитов: Темпы строительства жилья надо увеличить на 11 процентов
Это поможет решить жилищный вопрос стоящих в очереди 90 тысяч семей.

24.08.2016
Глава Башкирии: «Площадки для инвесторов надо согласовывать с жителями»
Рустэм Хамитов считает, что есть проблемы размещения новых производств в районах.

24.08.2016
Рустэм Марданов: До конца года в Башкирии реализуют 12 инвестпроектов
Их общая сумма оценивается в 61 млрд рублей.

24.08.2016
ТАИФ намерен участвовать в приватизации «Башнефти» вместе с «Татнефтью»
Об этом заявил директор компании Альберт Шигабутдинов.

24.08.2016
Башкирия по обеспеченности автомобилями вышла на 44 место в России
В регионе на каждую тысячу человек приходится 277 автомобилей.

24.08.2016
Каждый пенсионер России получит дополнительно 5 тысяч рублей
Такое решение приняло правительство России.

23.08.2016
В центре Уфы появится механизированная парковка
Мэрия Уфы выставила на торги участок на улице Гоголя.

23.08.2016
Страхование в Башкирии: Пока сборы в два раза больше выплат
Директор Уфимского филиала АО «СОГАЗ» Иршад Ахмеров ответил на вопросы Медиакорсети.

23.08.2016
Улюкаев: Приватизация «Башнефти» технически возможна в конце 2016-середине 2017
Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев считает, что главное - политическое решение.


Вопрос дня

Как вы считаете, влияет ли на результаты выборов пресловутый административный ресурс?

Нет, не влияет
Сейчас не влияет так сильно, как раньше
Влияет: результат выборов определяется в администрации городов и районов
Влияет в какой-то степени, но главное - что решит избиратель
Не знаю - не хожу на выборы
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"