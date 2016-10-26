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26 октября, среда
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ПУЛЬС
На «Уфавите» более миллиарда ушло на новые производства// 26.10.2016
Об этом рассказал генеральный директор предприятия Владимир Крейман.
Фото: пресс-служба главы РБ
На создание новых производств на ОАО «Фармстандарт-Уфавита» направлено 1,2 млрд руб инвестиций, сообщил сегодня генеральный директор предприятия Владимир Крейман главе республики Рустэму Хамитову.
- Компанией совместно с ведущими европейскими и отечественными производителями налажено контрактное производство инсулинов, гормонов роста, препаратов против ВИЧ, а также противоопухолевых, иммуномодулирующих лекарственных средств, препаратов, восстанавливающих функции печени. В числе инновационных направлений деятельности – выпуск препаратов в преднаполненных шприцах, - сообщили в пресс-службе главы региона.
Проект «Выпуск препаратов в преднаполненных шприцах» включен в Реестр приоритетных инвестиционных проектов республики. Ему оказана господдержка в виде налоговых льгот на сумму 302 млн рублей.
Предприятие в 2017-2019 годах планирует завезти оборудование в новый корпус на улице Чернышевского и запустить там новые производственные линии.
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