В Башкирии планируют выпускать аналог «Ботокса»

Ольга КОРЗИК

Об этом главе региона рассказал и.о. генерального директора НПО «Микроген» Кирилл Гайдаш.

Фото: glavarb.ru

В Башкирии на заводе «Иммунопрепарат» планируют выпускать препарат «Релатокс», который может составить конкуренцию зарубежному аналогу - «Ботексу». Об этом сегодня главе региона Рустэму Хамитову рассказал и.о. генерального директора НПО «Микроген» Кирилл Гайдаш. С этой целью в этом году на заводе начата реконструкция свободных площадей лабораторно-производственного корпуса № 3. На это выделено больше 100 млн руб.

Вообще на заводе уже в течение нескольких лет ведется масштабная модернизация производства. Так в 2014 году введён в эксплуатацию участок высокотехнологичной линии мойки, стерилизации, наполнения и запайки ампул. В прошлом году на предприятии внедрена автоматическая система получения высокоочищенного концентрированного вируса гриппа методом микро- и ультрафильтрации.