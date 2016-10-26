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ПУЛЬС

В Башкирии планируют выпускать аналог «Ботокса»

Ольга КОРЗИК // 26.10.2016
Об этом главе региона рассказал и.о. генерального директора НПО «Микроген» Кирилл Гайдаш.

Фото: glavarb.ru

В Башкирии на заводе «Иммунопрепарат» планируют выпускать препарат «Релатокс», который может составить конкуренцию зарубежному аналогу - «Ботексу». Об этом сегодня главе региона Рустэму Хамитову рассказал  и.о. генерального директора НПО «Микроген» Кирилл Гайдаш. С этой целью в этом году на заводе начата реконструкция свободных площадей лабораторно-производственного корпуса № 3. На это выделено больше 100 млн руб.

Вообще на заводе уже в течение нескольких лет ведется масштабная модернизация производства.  Так в 2014 году введён в эксплуатацию участок высокотехнологичной линии мойки, стерилизации, наполнения и запайки ампул. В прошлом году на предприятии внедрена автоматическая система получения высокоочищенного концентрированного вируса гриппа методом микро- и ультрафильтрации. 

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