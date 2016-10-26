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ПУЛЬС

Пенсионный фонд «Башкортостан» лишили лицензии

Ольга КОРЗИК // 26.10.2016
Для решения судьбы своих накоплений вкладчикам необходимо обратиться в Пенсионный фонд России.

Банк России аннулировал лицензию негосударственного пенсионного фонда «Башкортостан», сообщает Ъ-Уфа со ссылкой на портал Banki.ru. Сообщение о том, что фонд вышел из состава ассоциации негосударственных пенсионных фондов, опубликовано и на официальном сайте НПФ «Башкортостан».

Главная причина этого, как отмечает Ъ-Уфа, то, что в июне многим частным пенсионным фондам РФ, в том числе и НПФ «Башкортостан», было отказано в подключении к системе гарантирования пенсионных накоплений. Кроме этого центральный банк запретил фонду заключать новые договоры обязательного пенсионного страхования, передавать пенсионные накопления в доверительное управление, списывать денежные средства со счетов.  

Все свои пенсионные накопления НПФ «Башкортостан» передал в Пенсионный фонд РФ.

Как пояснила «Медиакорсети» исполнительный директор фонда Жанна Глобенко, теперь все граждане, которые переводили свою накопительную часть пенсии в НПФ «Башкортостан», для того, чтобы решить судьбу своих накоплений должны обратиться в Пенсионный фонд России.

- Они могут оставить свои накопления в государственном пенсионном фонде или перевести их в другой фонд,-  пояснила Жанна Глобенко.

НПФ «Башкортостан», согласно данных с его официального сайта, -  единственный республиканский фонд. Лицензию на осуществление этой деятельности он получил в январе 2016 года.

По состоянию на конец 2015 года, 7,82 тыс человек застраховали свои пенсионные накопления в этом фонде, размер пенсионных накоплений составил – 472,42 тыс. руб. По итогам инвестиционной деятельности прошлого года фонд начислил доход в размере 17,99% годовых на пенсионные счета застрахованных лиц.

АО «НПФ «Башкортостан» 15 июля 2016 года перевел весь объем средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионных счетах застрахованных лиц Фонда в Пенсионный Фонд Российской Федерации. Такое сообщение содержится на официальном сайте фонда.

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