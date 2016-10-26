Наталья КУЗНЕЦОВА

В Башкирии на местные инициативы направлено более 450 миллионов.

Фото: pravitelstvorb.ru

На реализацию местных инициатив в этом году направлено более 450 миллионов рублей, из них более 300 миллионов - из регионального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

В конкурсе на получение софинансирования из бюджета в этом году участвовало более 600 проектов. Победителями признано 487 проектов. Наибольшее их количество направлены на ремонт дорог в населенных пунктах, строительство и модернизацию сетей водоснабжения, благоустройство территорий, а также возведение спортивных объектов.

- С учетом того, что реализуемые проекты имеют высокую социальную значимость, работа по реализации механизмов инициативного бюджетирования будет продолжена в 2017 году, - говорится в сообщении пресс-службы. - Ожидается, что объем финансирования из республиканского бюджета сохранится на нынешнем уровне.