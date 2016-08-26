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ПУЛЬС
В Башкирии со следующей недели могут начать выдавать полисы ОСАГО по новой системе// 26.08.2016
Об этом сообщил премьер-министр республики Рустэм Марданов.
В Башкирии в начале следующей недели полисы ОСАГО могут начать выдавать по новой системе. Республику включили в программу «единого окна». Об этом сообщил сегодня в уфимском эфире радио «Маяк» премьер-министр правительства РБ Рустэм Марданов.
-Решение об участиии республики в этом эксперименте уже принято. Теперь осталось еще немного подождать. Я думаю, что это все-таки произойдет в начале следующей недели, - сказал господин Марданов. - Эта система начнет работать в первую очередь в Кумертау, где сейчас не осталось страховых компаний, которые могут предоставлять эти услуги.
Он подчеркнул, что пока «это эксперимент» и система «нигде еще полноценно не работает».
- Но мы уверены, что наши страховые организации сумеют быстро освоить вот эту технологию и начать предоставлять эти услуги. Мы надеемся, что это произойдет уже на следующей неделе, - отметил премьер-министр.
По его словам, система «единого окна» «практически сразу должна внедриться в практику».
- Как работает эта система? В этот пул договорившихся о том, чтобы участвовать в системе, входят ряд страховых организаций. У нас их 31. Но не все они будут прямо предоставлять эти услуги. Смысл такой, что они будут принимать заявки от всех граждан в адрес любой страховой компании, - сказал Рустэм Марданов.
По его словам, человек придя в любую страховую компанию сообщает о том, что хочет получить полис. Сотрудники фирмы должны принять эту заявку, а «потом по жеребьевке определяется именно та страховая компания», чей полис будет выдан именно этому человеку.
- Не обязательно искать конкретную страховую компанию, можно будет прийти в офис любой страховой компании. Система, конечно, требующая отладки. Но надеюсь, что все заработает, - рассказал Рустэм Марданов.
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