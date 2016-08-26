Алексей Улюкаев: Госпакет «Башнефти» могут продать несколькими лотами

Ольга КОРЗИК

Министр экономического развития России заявил об этом журналистам.

Правительство не планирует менять общий размер госпакета "Башнефти", который может быть продан, но рассматривает возможность его продажи несколькими лотами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра экономического развития России Алексея Улюкаева.

- До сих пор мы говорили и говорим о пакете в размере 50,08%. Он может быть предложен одним лотом, может быть предложен несколькими лотами. Но мы говорим обо всем этом пакете, - цитирует слова министра издание.

Госпакеты «Башнефти» и «Роснефти», как уточнил министр, могут продать «в любой момент, начиная с сентября этого года и кончая всем 2017 годом».

- Это вопрос оценки конъюнктуры, отношения инвесторов, то есть совокупности факторов, - сказал Улюкаев.

Напомним, что во время Санкт-Петербургского экономического форума гендиректор "Башнефти" Александр Корсик уже предлагал в качестве одного из вариантов приватизации госкомпании продажу акций на бирже частями, объясняя это тем, что это может принести наибольшую выгоду государству и сохранит бренд "Башнефти".

Приватизацию «Башнефти» планировалось провести в этом году. Однако позже премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял решение перенести продажу госпакета на неопределенный срок.

Стоимость 50,08%-ной доли в уставном капитале "Башнефти", принадлежащей Росимуществу, была оценена независимым оценщиком в интервале от 297 млрд рублей до 315 млрд рублей, что соответствует цене за одну обыкновенную акцию от 3 тыс. 340 рублей до 3 тыс. 537 рублей. Точечное значение рыночной стоимости составило 306 млрд рублей, что соответствует середине представленного интервала.

Среди главных претендентов на актив назывались "ЛУКОЙЛ", "Роснефть" и "Независимая нефтегазовая компания", основанная экс-президентом "Роснефти" Эдуардом Худайнатовым.



