27 января, пятница
ПУЛЬС

Госдолг Башкирии снизился до 23 миллиардов рублей

Константин КЛИМОВ // 26.01.2017
За 2016 год региону удалось снизить госдолг на 1 млрд рублей.

Фото: Кристина Дейнеко

Госдолг Башкирии снизился на один миллиард рублей, сообщает пресс-служба регионального Минфина. Сейчас задолженность зафиксирована на отметке 23,6 млрд рублей.

Снижение долга стало возможно за счёт увеличения доходов бюджета региона в 2016 году. По сравнению с 2015 годом бюджет региона получил на 17,4 млрд рублей больше налоговых и неналоговых доходов. С учётом всех поступлений, в том числе и из федерального центра, казна Башкирии получила 163 млрд рублей, а потрачено было 150,5, что на 4% больше, чем в 2015 году. Таким образом профицит составил 12,5 млрд рублей.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ПУЛЬС

26.01.2017
В Уфе квартал у Монумента Дружбы застроят многоэтажками
Перед началом строительства застройщику придется снести аварийные дома.

25.01.2017
В Башкирии три озера отдали под развитие рыбных хозяйств
Всего в этом году на эти цели планируется отвести 30 водоемов.

25.01.2017
Дольщики ЖК «Миловский парк» боятся остаться без квартиры и без денег
По их словам, строительство домов не ведется.

25.01.2017
В аптеках Уфы пропало детское питание для льготников
Когда поставки будут возобновлены, пока не известно.

25.01.2017
Башкирия получит на «Безопасные дороги» один миллиард
Постановление об этом подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

25.01.2017
«Уфимский конный завод № 119» продали на торгах частнику
Конезавод купило за 50,7 млн рублей ООО «Уралагротехсервис».

25.01.2017
В Уфе утвердили минимальные цены на школьное питание
Документ подписал глава администрации города Ирек Ялалов.

25.01.2017
Минстрой утвердил стоимость жилья в регионах
Башкирия вошла в тройку самых дорогих регионов в ПФО по стоимости жилья.

25.01.2017
В Башкирии перечень инвестпроектов пополнился цементным заводом
Завод планируется построить в Сибае.

24.01.2017
На заправках «Лукойла» в Уфе выросли цены на бензин
Ранее компания поднимала цены месяц назад.

24.01.2017
Башкирия может претендовать на проведение Всемирного зернового форума
Об этом в Уфе заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

24.01.2017
Башкирия получит субсидию на строительство дорог к селам
Средства выделятся в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий».

24.01.2017
В Башкирии начали строить дорогу с мостом в селе Караидель
Это один из 100 крупных объектов к 100-летию Башкирии.

24.01.2017
Башкирии выделят на развитие сельских территорий более 355 миллионов
Средства будут направлены на жилье для молодых семей, обустройство объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

24.01.2017
Башкирия на обеспечение жильем молодых семей получит 175 миллионов
Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

24.01.2017
Башкирия получит более 1,1 миллиарда на строительство набережной
Завершить работы планируется в 2019 году.

23.01.2017
В Уфе снизились ставки на аренду жилья
Это коснулось только одно- и двухкомнатных квартир.

23.01.2017
Дмитрий Медведев подписал указ об увеличении пенсий
С первого февраля пенсии вырастут на 5,4%.

23.01.2017
Константин Толкачев: Мы заинтересованы в конкурентоспособной экономике
В Госсобрании Башкирии планируется принять ряд законов, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса.

  
ФОТОФАКТ
Уфимец предложил дать имя Ялалова большим сугробам

© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"