Госдолг Башкирии снизился до 23 миллиардов рублей

Константин КЛИМОВ

За 2016 год региону удалось снизить госдолг на 1 млрд рублей.

Фото: Кристина Дейнеко

Госдолг Башкирии снизился на один миллиард рублей, сообщает пресс-служба регионального Минфина. Сейчас задолженность зафиксирована на отметке 23,6 млрд рублей.

Снижение долга стало возможно за счёт увеличения доходов бюджета региона в 2016 году. По сравнению с 2015 годом бюджет региона получил на 17,4 млрд рублей больше налоговых и неналоговых доходов. С учётом всех поступлений, в том числе и из федерального центра, казна Башкирии получила 163 млрд рублей, а потрачено было 150,5, что на 4% больше, чем в 2015 году. Таким образом профицит составил 12,5 млрд рублей.