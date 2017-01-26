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27 января, пятница
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ПУЛЬС
Госдолг Башкирии снизился до 23 миллиардов рублей// 26.01.2017
За 2016 год региону удалось снизить госдолг на 1 млрд рублей.
Фото: Кристина Дейнеко
Госдолг Башкирии снизился на один миллиард рублей, сообщает пресс-служба регионального Минфина. Сейчас задолженность зафиксирована на отметке 23,6 млрд рублей.
Снижение долга стало возможно за счёт увеличения доходов бюджета региона в 2016 году. По сравнению с 2015 годом бюджет региона получил на 17,4 млрд рублей больше налоговых и неналоговых доходов. С учётом всех поступлений, в том числе и из федерального центра, казна Башкирии получила 163 млрд рублей, а потрачено было 150,5, что на 4% больше, чем в 2015 году. Таким образом профицит составил 12,5 млрд рублей.
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