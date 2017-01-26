В Уфе квартал у Монумента Дружбы застроят многоэтажками

Ольга КОРЗИК

Перед началом строительства застройщику придется снести аварийные дома.

Фото: Кристина Дейнеко

Администрация Уфы сообщила о планах развития застроенной территории, ограниченной улицами Посадской-Коммунистической-Бехтерева-Менделеева. Постановление об этом 23 января подписал глава администрации мэрии Уфы Ирек Ялалов.

Из документа следует, что на территории общей площадью 4,09 га планируется строительство многоэтажных жилых домов и объектов обслуживания населения.

На данной территории находится один аварийный многоквартирный жилой дом по улице Посадская, 14.

Кроме этого, здесь расположены 9 индивидуальных жилых домов (Посадская, 16/1, 18, 20,22, 22 а; Бехтерева, 1, 1а, 1 б, Посадская 16). Они не соответствуют градостроительному регламенту.

Дата торгов и стоимость аренды в документе не уточняются.