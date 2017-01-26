|
27 января, пятница
|
ПУЛЬС
В Уфе квартал у Монумента Дружбы застроят многоэтажками// 26.01.2017
Перед началом строительства застройщику придется снести аварийные дома.
Фото: Кристина Дейнеко
Администрация Уфы сообщила о планах развития застроенной территории, ограниченной улицами Посадской-Коммунистической-Бехтерева-Менделеева. Постановление об этом 23 января подписал глава администрации мэрии Уфы Ирек Ялалов.
Из документа следует, что на территории общей площадью 4,09 га планируется строительство многоэтажных жилых домов и объектов обслуживания населения.
На данной территории находится один аварийный многоквартирный жилой дом по улице Посадская, 14.
Кроме этого, здесь расположены 9 индивидуальных жилых домов (Посадская, 16/1, 18, 20,22, 22 а; Бехтерева, 1, 1а, 1 б, Посадская 16). Они не соответствуют градостроительному регламенту.
Дата торгов и стоимость аренды в документе не уточняются.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
27.01.2017 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Преподаватель из Уфы предложила Путину поставить памятник учителю
27.01.2017 // ХРОНОГРАФ
Глава Башкирии раскритиковал мэрию Уфы за неумение работать в условиях снегопада
27.01.2017 // ПЕРСОНА
Минздрав Башкирии: В профессионализме врачей перинатального центра никто не сомневается
26.01.2017 // КАЛЕЙДОСКОП
ЦРУ рассекретило данные о подлодке, рубка которой стоит в Уфе
26.01.2017 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Уфа увидела фантастический блокбастер о любви
26.01.2017 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Башкирии половина людей с больными почками боятся остаться без лекарств
26.01.2017 // ФОТОФАКТ
Уфимец предложил дать имя Ялалова большим сугробам
26.01.2017 // 5-Я КОЛОНКА
Успех, броня и медные трубы
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте